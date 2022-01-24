"Талибан" начал первые после захвата Афганистана официальные переговоры с Западом

Об этом сообщает BBC .



Талибы и западные чиновники будут три дня обсуждать права человека и гуманитарный кризис в Афганистане. В воскресенье, 23 января, члены "Талибана" встретились с правозащитниками, но подробности этих обсуждений не разглашаются.



В ходе переговоров в понедельник "Талибан" собирается запросить доступ к миллиардам долларов, замороженным в банках США после введения санкций.



"Мы просим их разморозить афганские активы и не наказывать обычных афганцев из-за политического дискурса", - заявил представитель "Талибана" Шафиулла Азам.



Пока ни одна страна не признала новую власть Афганистана.



Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт подчеркнула, что встречи "не являются легитимацией или признанием Талибана", но Запад должен поговорить с фактической властью в стране.



Из-за переговоров с талибами в Европе состоялся ряд протестов. Их участники утверждают, что "Талибан" не заслуживает встречи.



Одна из протестующих в Осло сказала, что переговоры являются эквивалентом "смеха в лицо" афганцам, потерявшим членов семьи.



По данным ООН, голод грозит 55% населения Афганистана. В стране наблюдается рост безработицы и рост цен на продукты питания, в то время как стоимость его валюты резко падает, а банки устанавливают ограничения на снятие наличных средств.

17 ноября представитель ООН в Афганистане Дебора Лайонс предупредила о возможности гуманитарной катастрофы в Афганистане и усилении активности террористов "Исламского государства", призвав международное сообщество к диалогу с талибами.

ООН выплатит представителям движения "Талибан", захватившим в августе власть в Афганистане, почти $6 млн, чтобы гарантировать безопасную работу в стране.

США предоставят Афганистану дополнительные $308 млн помощи из-за обострения гуманитарного кризиса в стране.



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