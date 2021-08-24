"Талибан" может запретить эвакуацию из Кабула после 31 августа

Об этом сообщает Укринформ.



По словам прессекретар талибов Забихулла Муджахида, есть достаточно времени, чтобы эвакуировать иностранных граждан ранее установленного срока - 31 августа.



"31 августа - это время, которое дается (для эвакуации - ред.), После этого это (эвакуация - ред.) Противоречит соглашению ... Все люы должны быть вывезены до этой даты. После этого мы не позволим им (покинуть Афганистан - ред.), мы займем другую позицию ", - цитирует агентство слова Муджахида.



В агентстве напомнили, что США ранее заявили о намерении вывезти все свои войска из Афганистана до 31 августа. Президент США Джо Байден выразил надежду, что переносить эту дату не будет необходимости.



Муджахид также заявил, что иностранным посольствам будет обеспечена безопасность и призвал их не закрываться и не прекращать работу в Афганистане.

Напомним, 15 августа утром талибы окружили Кабул и начали без боя заходить в город. Талибан заявил, что контролирует всю территорию Афганистана.

В день празднования 102 годовщины независимости страны от Британской империи, 19 августа, "Талибан" заявил о переименовании страны в "Исламский эмират Афганистан".