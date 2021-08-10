Талибан контролирует 65% Афганистана, - ЕС

Об этом рассказывают Аль-Джазира, Reuters и Forbes .



С пятницы, 6 августа, талибы захватили 7 центров провинций в Афганистане. Первым пал город Зарандж на границе с Ираном. Менее чем через 48 часов была захвачена столица провинции Джаузджан - город Шибарган на севере страны. Впоследствии боевики захватили Кундуз, Талукан и Сари-Пуль. 9 августа стало известно о захвате Айбака- центра провинции Саманган.



10 августа после обеда боевики заявили о захвате стотысячного города Фара - центра провинции на границе с Ираном. Также в провинции была захвачена центральная тюрьма.



Анонимный дипломат ЕС комментируя военные действия в Афганистане заявил журналистам, что исламисты контролируют 65% территории страны.



Афганские войска заявляют, что за последние 24 часа они уничтожили 361 бойца "Талибана" в воздушных и наземных ударах.



Министерство обороны заявило, что операции проводились в провинциях Нангархар, Кунар, Логар, Пактия, Пактика, Майдан Вардак, Кандагар, Сари-Пуль, Гильменд, Кундуз и Баглан.



Талибы захватили 7 из 34 столиц провинций страны менее чем за неделю.



Высокопоставленный представитель ЕС сообщил агентству Reuters во вторник, что силы Талибана сейчас контролируют 65 процентов территории Афганистана, угрожают захватить 11 столиц провинций и пытаются лишить Кабул традиционной поддержки национальных сил на севере страны.

8 августа стало известно, что талибы взяли Кундуз - крупнейший город севера, контролирующий дороги в страны Центральной Азии - Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

В тот же день США нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов. Отметим, авиацию Штаты перебросили в страну 7 августа из Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном