Талибан контролирует 65% Афганистана, - ЕС
За 5 дней боевики Талибана захватили 7 региональных центров Афганистана
Об этом рассказывают Аль-Джазира, Reuters и Forbes .
С пятницы, 6 августа, талибы захватили 7 центров провинций в Афганистане. Первым пал город Зарандж на границе с Ираном. Менее чем через 48 часов была захвачена столица провинции Джаузджан - город Шибарган на севере страны. Впоследствии боевики захватили Кундуз, Талукан и Сари-Пуль. 9 августа стало известно о захвате Айбака- центра провинции Саманган.
10 августа после обеда боевики заявили о захвате стотысячного города Фара - центра провинции на границе с Ираном. Также в провинции была захвачена центральная тюрьма.
Анонимный дипломат ЕС комментируя военные действия в Афганистане заявил журналистам, что исламисты контролируют 65% территории страны.
Афганские войска заявляют, что за последние 24 часа они уничтожили 361 бойца "Талибана" в воздушных и наземных ударах.
Министерство обороны заявило, что операции проводились в провинциях Нангархар, Кунар, Логар, Пактия, Пактика, Майдан Вардак, Кандагар, Сари-Пуль, Гильменд, Кундуз и Баглан.
Талибы захватили 7 из 34 столиц провинций страны менее чем за неделю.
Высокопоставленный представитель ЕС сообщил агентству Reuters во вторник, что силы Талибана сейчас контролируют 65 процентов территории Афганистана, угрожают захватить 11 столиц провинций и пытаются лишить Кабул традиционной поддержки национальных сил на севере страны.
- 8 августа стало известно, что талибы взяли Кундуз - крупнейший город севера, контролирующий дороги в страны Центральной Азии - Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.
- В тот же день США нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов. Отметим, авиацию Штаты перебросили в страну 7 августа из Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.7
Покупка 26.7Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное