"Талибан" ищет афганцев, работавших на США, - ООН

Об этом говорится в конфиденциальном отчете ООН, передает Euronews.



"Талибан" активизирует поиск людей, которые работали с силами США и НАТО, несмотря на заявления боевиков не мстить людям, которые работали на западные структуры.



В отчете консультантов ООН по оценке угроз говорится, что у талибов есть списки приоритетных лиц, движение хочет арестовать.



Издание отмечает, что отчет подтверждает показания бывшего сотрудника Европола, который работал в Афганистане с 2007 по 2016 годы для поддержки и обучения местной полиции. Сотрудник Европола рассказал журналистам, что бойцы "Талибана" уходят "от двери до двери" в Кабуле, чтобы выявить граждан, которые работали на международное сообщество.



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19 августа талибские боевики установили контрольно-пропускные пункты на подъездах в аэропорт Кабула, что усилило опасения граждан Афганистана, которые ранее работали на Запад.



Боевики пообещали иностранцам безопасный проезд в аэропорт. Но граждане Афганистана, которые имеют право на эвакуацию из-за своей прошлой работы на западные правительства и структуры, сообщили о трудностях и насилии.

Отметим, по состоянию на 19 августа талибы не контролируют провинции Панджер и Парван, где Панджерское ущелье служит естественным коридором между северными и южными регионами страны. Эти провинции контролируются правительственными войсками Афганистана, которые продолжили борьбу во главе с Амруллой Салехом, бывшим первым вице-президентом страны, который объявил, что согласно конституции в случае побега президента принимает его обязанности. Символом сопротивления талибам также сын национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-младший, призвал афганцев к сопротивлению. Его отец в свое время получил прозвище "Панджерский лев" и успешно противостоял советской оккупации страны в ущелье на протяжении всей войны 1979-1989 годов.