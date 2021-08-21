"Талибан" готовит новую систему управления Афганистаном, - Reuters

Об этом в субботу, 21 августа 2021 года, заявил агентству Reuters чиновник этой исламистской группы, передает Еспресо.TV .



"Мы слышали о некоторых случаях жестокости и преступлений против мирного населения", - сказал этот чиновник на условиях анонимности, пообещав "расследование" данных случаев.



"Мы можем понять панику, стресс и тревогу (населения Афганистана, - ред.). Люди думают, что мы не будем нести ответственность, но это не так", - добавил он.



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Кроме того, по данным этого же источника, талибы сейчас разрабатывают новую модель управления Афганистаном.



"В течение ближайших нескольких недель эксперты " Талибана " по правовой, религиозной и внешней политике намерены представить новую систему управления", - сказал собеседник агентства, имя которого не раскрывается.



Новые подходы к управлению страной не будут демократией западного образца, но будут "защищать права каждого", добавил чиновник талибов.



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