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"Талибан" готовит новую систему управления Афганистаном, - Reuters

21 августа, 2021 суббота
07:20
Мир

Движение "Талибан" заявляет, что его бойцы будут нести ответственность за свои действия. В случае появления сообщений о репрессиях и жестокости с их стороны, будет проводиться расследование

Об этом в субботу, 21 августа 2021 года, заявил агентству Reuters чиновник этой исламистской группы, передает Еспресо.TV .

"Мы слышали о некоторых случаях жестокости и преступлений против мирного населения", - сказал этот чиновник на условиях анонимности, пообещав "расследование" данных случаев.

"Мы можем понять панику, стресс и тревогу (населения Афганистана, - ред.). Люди думают, что мы не будем нести ответственность, но это не так", - добавил он.

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Кроме того, по данным этого же источника, талибы сейчас разрабатывают новую модель управления Афганистаном.

"В течение ближайших нескольких недель эксперты " Талибана " по правовой, религиозной и внешней политике намерены представить новую систему управления", - сказал собеседник агентства, имя которого не раскрывается.

Новые подходы к управлению страной не будут демократией западного образца, но будут "защищать права каждого", добавил чиновник талибов.

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Афганистан
Талибан
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