"Талибан" готовит новую систему управления Афганистаном, - Reuters
Движение "Талибан" заявляет, что его бойцы будут нести ответственность за свои действия. В случае появления сообщений о репрессиях и жестокости с их стороны, будет проводиться расследование
Об этом в субботу, 21 августа 2021 года, заявил агентству Reuters чиновник этой исламистской группы, передает Еспресо.TV .
"Мы слышали о некоторых случаях жестокости и преступлений против мирного населения", - сказал этот чиновник на условиях анонимности, пообещав "расследование" данных случаев.
"Мы можем понять панику, стресс и тревогу (населения Афганистана, - ред.). Люди думают, что мы не будем нести ответственность, но это не так", - добавил он.
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Кроме того, по данным этого же источника, талибы сейчас разрабатывают новую модель управления Афганистаном.
"В течение ближайших нескольких недель эксперты " Талибана " по правовой, религиозной и внешней политике намерены представить новую систему управления", - сказал собеседник агентства, имя которого не раскрывается.
Новые подходы к управлению страной не будут демократией западного образца, но будут "защищать права каждого", добавил чиновник талибов.
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