Талибан договорился с Китаем о добыче нефти на севере Афганистана

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что такое заявление сделали представители Талибана и Китая в четверг, 5 января, на пресс-конференции в Кабуле.

Контракт будет подписан с компанией Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC). Для Талибана это будет первым крупным соглашением по добыче сырья с иностранной компанией, которое они подпишут с момента прихода к власти в 2021 году.

"Нефтяной контракт на Амударье является важным проектом между Китаем и Афганистаном", – сказал посол Китая Ван Юй.

Агентство отмечает, что Китай официально не признал власти Талибана. Впрочем, он имеет значительные интересы в Афганистане, который расположен в центре региона, важного для китайской инфраструктурной инициативы "Пояс и путь".

После подписания соглашения китайская компания будет инвестировать в Афганистан 150 млн долларов ежегодно. Инвестиции, как ожидается, возрастут до 540 млн долларов за три года после подписания 25-летнего контракта. Следовательно, у Талибана будет 20% партнерства в проекте, однако оно может вырасти до 75%. Еще одним условием соглашения является то, что перерабатывать нефть обязательно на территории Афганистана.

Исполняющий обязанности вице-премьер-министра Мулла Барадар на пресс-конференции в Кабуле заявил, что другая китайская компания, название которой он не озвучил, не продлила добычу нефти после падения предыдущего правительства в Афганистане. Потому сейчас соглашение подпишут с CAPEIC.

"Мы просим компанию продлить процедуру в соответствии с международными стандартами, а также мы просим их обеспечить интересы людей Сар-э Пул", - сказал Барадар.

Ранее, в 2012 году, китайская компания National Petroleum Corp (CNPC) подписывала контракт на добычу нефти в бассейне Амударьи с предыдущим правительством Афганистана, поддерживавшим США.

5 января стало известно, что Китай и Индия с большими скидками начали импортировать нефть из России.