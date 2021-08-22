"Талибан" будет жить с маковых полей Афганистана, - Мохаммад Фараджаллах

С таким заявлением эксперт по вопросам международной политики, руководитель организации "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .



Прежде всего следует учитывать то важное обстоятельство, сказал гость программы, что человеческая жизнь не представляет для талибов никакой ценности.



"Они (талибы - ред.) убивают людей, не считая их за людей. Это точно не из идеологии ХХІ века", - отметил политолог.



К тому же, "Талибан" не руководствуется светскими нормами писаного права.

"Для них главный муфтий может издать спецзакон под названием "фетва" о том, что в условиях войны с неверными можна будет выращивать такой-то продукт чтобы травить неверных. Естественно, это не конституция, это закон, который духовный лидер будет менять, как ему удобно. Поэтому в то, что они говорят, я бы это (обещание не заниматься наркопроизводством и наркоторговлей, - ред.) не воспринимал всерьез", - объяснил эксперт.



Кроме того, по словам Фараджаллаха, то, как "Талибан" уже нарушил ряд достигнутых в рамках Катарской платформы предварительных договоренностей со США, также свидетельствует не в пользу имиджа талибов, как тех, кто склонен выполнять обещанное.



Речь идет об их обязательствах в отношении "мирного перехода власти" и "создания парламента, Меджлиса".



"Это все рассыпалось. Это все испарилось. Этого уже нет. Они создают Эмират", - сказал Мохаммад Фараджаллах.