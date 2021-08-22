"Талибан" будет жить с маковых полей Афганистана, - Мохаммад Фараджаллах
Несмотря на нынешние заверения, в условиях международной финансовой изоляции установленной на данный момент на территории Афганистана военно-политический режим талибов вынужден будет опираться на такой ресурс, как опиум
С таким заявлением эксперт по вопросам международной политики, руководитель организации "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .
Прежде всего следует учитывать то важное обстоятельство, сказал гость программы, что человеческая жизнь не представляет для талибов никакой ценности.
"Они (талибы - ред.) убивают людей, не считая их за людей. Это точно не из идеологии ХХІ века", - отметил политолог.
К тому же, "Талибан" не руководствуется светскими нормами писаного права.
"Для них главный муфтий может издать спецзакон под названием "фетва" о том, что в условиях войны с неверными можна будет выращивать такой-то продукт чтобы травить неверных. Естественно, это не конституция, это закон, который духовный лидер будет менять, как ему удобно. Поэтому в то, что они говорят, я бы это (обещание не заниматься наркопроизводством и наркоторговлей, - ред.) не воспринимал всерьез", - объяснил эксперт.
Кроме того, по словам Фараджаллаха, то, как "Талибан" уже нарушил ряд достигнутых в рамках Катарской платформы предварительных договоренностей со США, также свидетельствует не в пользу имиджа талибов, как тех, кто склонен выполнять обещанное.
Речь идет об их обязательствах в отношении "мирного перехода власти" и "создания парламента, Меджлиса".
"Это все рассыпалось. Это все испарилось. Этого уже нет. Они создают Эмират", - сказал Мохаммад Фараджаллах.
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