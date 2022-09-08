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Талант импровизации украинских военных впечатляет, - эксперт по безопасности из Германии

8 сентября, 2022 четверг
21:59
война с Россией

Одна из главных причин увлечения украинскими военными является то, что они учатся не по учебникам, а на поле боя и демонстрируют высокие показатели овладения новейшим оружием

Об этом в интервью Spiegel рассказала немецкая эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Клаудия Мейджор.

"Этот талант импровизации впечатляет. Психологически сообщения об успехах бесспорно приносят пользу Украине. Военную пользу от этого трудно переоценить. Обе стороны хотят установить свой нарратив. Украинский нарратив такой: мы может быть слабее, но мы умнее. Я не уверена, что мы на Западе можем адекватно оценить влияние этого. Возможно, мы недооценили технические возможности Украины", - размышляет эксперт.

Она отмечает, что одна из причин, почему все так поражены успехами ВСУ, состоит в том, что Запад работает больше по учебникам, а Украина вынуждена учиться на ходу:

"Я помню дебаты, которые здесь шли в период передачи "гепарда" или другого западного оружия. Сейчас мы видим, что Украина хорошо ладит с ним, даже если бойцов не готовили строго по учебнику Бундесвера. Войны - это исключительные ситуации, всегда есть технические инновации рождающиеся по необходимости".

Далее Клаудия Мейджор отмечает, что, кроме изобретательности и быстрого овладения навыками, Украина и в дальнейшем будет нуждаться в западном оружии и другой помощи:

"Не менее важны, чем оружие, данные разведки. США здесь оказывают огромную поддержку, но и Украина имеет хорошую информацию, очень помогает спутниковая сеть Starlink, информация от населения. Это позволяет им точнее использовать свое оружие. Благодаря данным из США украинцы точно знают, куда стрелять".

Клаудия Мэйджор возглавляет исследовательскую группу политики безопасности в Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), одном из важнейших немецких исследовательских учреждений по внешней политике и политике безопасности. SWP в первую очередь консультирует Бундестаг и Федеральное правительство. Мейджор является экспертом по европейской политике безопасности и обороны и НАТО.

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Германия
оружие для Украины
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