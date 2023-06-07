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Тактикой выжженной земли РФ признает, что не способна удержать оккупированные территории, - Кислица на заседании Совбеза ООН по подрыву Каховской ГЭС

7 июня, 2023 среда
00:43
Война с Россией

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что подрывом Каховской ГЭС россияне доказали, что не способны удержать временно оккупированные территории.

Об этом Кислица заявил под заседание Совета Безопасности ООН по подрыву Каховской ГЭС, сообщает Эспрессо.TV.

"Российский режим запустил бомбу массового уничтожения против экологии. Это акт терроризма против критической инфраструктуры, против Украины. Используя тактику выжженной земли, российские оккупанты признают, что эта территория не принадлежит им и они не могут ее удержать", - сказал Кислица.

Он подчеркнул, что РФ отрицает свою вину в подрыве Каховской ГЭС, как и отрицала причастность к преступлениям в Мариуполе, Буче и Изюме.

"Это еще один пример геноцида народа Украины. Это реакция Кремля на призыв к мирным переговорам. Россию нужно обезвредить, а не умиротворять", - подчеркнул Кислица.

Он также уточнил, что в результате подрыва было уничтожено 11 из 28 секций дамбы.

"По состоянию на вечер было повышение уровня воды на 3,24 м возле Херсона. Через 3-5 дней мы увидим гораздо больше последствий. Они будут гораздо хуже для временно оккупированных РФ территорий Херсонской области на левом берегу Днепра", - предупредил Кислица.

В то же время, он отметил, что для Запорожской АЭС сейчас насущной угрозы нет.

"Ситуация сложная, но под контролем", – отметил Кислица.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробный ход событий здесь.
  • Президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС
  • Также Зеленский заявил , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.
  • Кроме того, Украина созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН по подрыву Каховской ГЭС.
Мир
ООН
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Херсонщина
оккупированные территории
Новая Каховка
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
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