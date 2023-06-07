Об этом Кислица заявил под заседание Совета Безопасности ООН по подрыву Каховской ГЭС, сообщает Эспрессо.TV.

"Российский режим запустил бомбу массового уничтожения против экологии. Это акт терроризма против критической инфраструктуры, против Украины. Используя тактику выжженной земли, российские оккупанты признают, что эта территория не принадлежит им и они не могут ее удержать", - сказал Кислица.

Он подчеркнул, что РФ отрицает свою вину в подрыве Каховской ГЭС, как и отрицала причастность к преступлениям в Мариуполе, Буче и Изюме.

"Это еще один пример геноцида народа Украины. Это реакция Кремля на призыв к мирным переговорам. Россию нужно обезвредить, а не умиротворять", - подчеркнул Кислица.

Он также уточнил, что в результате подрыва было уничтожено 11 из 28 секций дамбы.

"По состоянию на вечер было повышение уровня воды на 3,24 м возле Херсона. Через 3-5 дней мы увидим гораздо больше последствий. Они будут гораздо хуже для временно оккупированных РФ территорий Херсонской области на левом берегу Днепра", - предупредил Кислица.

В то же время, он отметил, что для Запорожской АЭС сейчас насущной угрозы нет.

"Ситуация сложная, но под контролем", – отметил Кислица.