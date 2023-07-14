Тактика ВСУ может быть длительной, но для противника она изнурительна

Эстонская разведка делает хороший анализ. Перед войной и в начале войны они делали хорошие доклады, адекватно оценивали ситуацию и сейчас глава разведки Марко Гросберг говорит , что тактика и стратегия ВСУ приведет к успеху. На первой линии обороны происходит уничтожение противника, а также уничтожение в обороне. Он говорит, что динамика на фронте позволяет делать выводы об успехах ВСУ, но он не говорит о временных рамках. Он также упомянул о Запорожском направлении, о кадровых изменениях в российской армии из-за того, что у них нет резервов, чтобы усиливать силы и обеспечивать ротацию. Во всяком случае, есть понимание, что тактика ВСУ может быть длительной, но для противника она изнурительна. Для нас она будет результативной.

Итоги саммита НАТО в области военной помощи и гарантий безопасности

Кассетные боеприпасы мы получили перед саммитом НАТО и это повлекло за собой панические настроения в РФ. Сегодня у представителя Пентагона спрашивали, когда именно Украина использует эти боеприпасы, – он сказал, что первыми об этом узнают россияне. Саммит был связан со значительными пакетами военной помощи для Украины. Речь идет и о Франции, которая нам передает ракеты SCALP , Германии – 25 танков, 40 БМП Marder, две новых пусковых для комплекса Patriot.

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Это важный компонент для усиления нашей ПВО. Были обещания Норвегии передать значительное количество маленьких беспилотников Black Hornet, которые нужны для ССО, – тысячу образцов. Также она обещала передать еще два пусковых комплекса NASAMS и командные пункты для этой системы ПВО. Австралия заявила о передаче большого количества машин Bushmaster. Поддержка зарубежных стран не уменьшается.

Также вспомним решение G7 о совместной декларации в поддержку Украины. Это очень важный документ, она предусматривает подходы стран к обеспечению Украины средствами ПВО, дальнобойными системами, бронетехникой, трансформацию оборонно-промышленной сферы Украины. Эта декларация не менее весомый документ, а возможно, и более весомый, чем сама политическая декларация от НАТО.

Ситуация на фронте: Бахмут продолжает быть мясорубкой для РФ, потенциал ВСУ позволяет сдерживать атаки в Луганской области

Когда мы говорим о ситуации в Бахмуте и вокруг, – мы понимаем миссию ВСУ. Бахмут для врагов продолжает оставаться мышеловкой и мясорубкой. Подразделения в Бахмуте находятся перед огневым контролем, обеспечение поставок для врага все больше усложняется. В городе действуют десантные подразделения РФ, которые на БМП-3 пытаются осуществлять защиту Бахмута.

Судьба города решается на его флангах – южном и северном. Когда мы говорим о юге - ситуация вокруг Клещиевки однозначна. Две господствующие высоты, долгое время обороняемые противником, заняты нами. Россияне пытаются контратаковать. В Клещиевку пока наши войска не заходят, в этом нет смысла. Для этого просто достаточно контролировать высоты над населенным пунктом, равно как и над Бахмутом. На севере наши войска атакуют в направлении Ягодного, это недалеко от Берховки. РФ пытается давить на Берховку, чтобы не дать нам возможности выйти на расположенные возле нее господствующие высоты. Так же происходят боевые действия несколько севернее – Орехово-Василевка, Дубово-Василевка. Там россияне пытаются проводить контратаки, чтобы отвлечь часть украинских сил в районе Берховки. Динамика достаточно ясна. То, что значительное количество российских сил и дальше удерживается вокруг Бахмута, означает, что они никуда не перекидываются, а как раз находят свою смерть там, где по ним работает украинская артиллерия.

В Луганской области динамика уже долгое время такая: враг пытается атаковать на нескольких участках. Замысел понятен: он хочет дожать наши войска на каком-то участке реки Жеребец, чтобы усложнить обеспечение. Второй замысел в том, чтобы обеспечить наступление вдоль реки Оскол с юга. Там расположено около 80 тыс. личного состава противника. Как считается, здесь наиболее боеспособные силы, цель которых - создать проблемы для ВСУ и заставить наше военное руководство отвлекать внимание на это направление и перекидывать резервы. Эта концепция реализуется врагом с прошлого года и не дает значительных изменений на линии фронта. Несмотря на то, что РФ активизировала действия на этом участке Купянск - Сватово - Кременная, проводит боевые действия в Серебрянском лесничестве, пытается атаковать Торское, совершать атаки на Невельское. Потенциал ВСУ позволяет это сдерживать, но можем прогнозировать, что противник будет и дальше совершать активные атаки. Не оставляя концепцию вытеснения наших Вооруженных Сил.