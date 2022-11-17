Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вооруженные силы Украины не идут стенка на стенку. Городские бои - это не наши методы. Уничтожение складов с боекомплектом, горюче-смазочными материалами, места скопления техники в Крыму - это наша тактика", - пояснил Ступак.

По словам военного эксперта, заграждения не имеют смысла, если нет стабильных поставок.

"Прекращение поставок топлива, боекомплекта, пищи, воды – будет заставлять россиян отходить назад. Тактика ВСУ до конца войны будет такова – разбивать склады, логистические цепочки и обходить места сосредоточения российских военных", - отметил Ступак.

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