Тактика Путина убивать украинцев не изменилась после визита Си Цзиньпина в Москву, - Белый дом
Воздушная атака РФ на Украину 22 марта свидетельствует, что визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву и заявления о мире не повлияли на желание Кремля убивать украинцев
Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.
"Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство", - подчеркнул представитель Белого дома.
Джон Кирби подчеркнул иронию факта, что накануне воздушных атак по Украине лидеры Китая и РФ заявляли о необходимости сохранять суверенитет и соблюдать Устав ООН, а также искать "мирные решения" и прекратить боевые действия.
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"Поэтому он (Путин - ред.) точно не изменил своей тактики после этой "высокой" риторики о мире и прекращении боевых действий", - отметил представитель Белого дома.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины.
- 20 марта, в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- 21 марта Си Цзиньпин на встрече в Кремле с Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
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