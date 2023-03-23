Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство", - подчеркнул представитель Белого дома.

Джон Кирби подчеркнул иронию факта, что накануне воздушных атак по Украине лидеры Китая и РФ заявляли о необходимости сохранять суверенитет и соблюдать Устав ООН, а также искать "мирные решения" и прекратить боевые действия.

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"Поэтому он (Путин - ред.) точно не изменил своей тактики после этой "высокой" риторики о мире и прекращении боевых действий", - отметил представитель Белого дома.