Тактика Путина "мы безумны", к сожалению, срабатывает против Запада, - дипломат Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У Путина отдельная "любовь" к украинцам и британцам. Еще где-то там в том списке и американцы есть. Поэтому он будет вспоминать обо всех при каждой возможности. Производит ли впечатление на Запад ядерный шантаж Путина? К сожалению, производит. Я не могу точно сказать, насколько они этого боятся, но такая тактика Путина все еще срабатывает. Постоянные повторения Медведева и Путина о ядерном оружии являются целенаправленной линией для того, чтобы держать Запад в тонусе. Они таким образом постоянно напоминают, что "мы же сумасшедшие, поэтому с нами надо быть осторожными". Такая тактика пока срабатывает", - пояснил Огрызко.

Дипломат убежден, что громкие заявления Кремля о ядерном оружии утихнут, как только ВСУ начнет гнать российскую армию с территории Украины.

"Однако я убежден, что это те вещи, которые скоро закончатся, как только Вооруженные Силы Украины начнут с хрустом ломать хребет российской оккупационной армии. Именно это станет причиной того, как все начнет меняться, в том числе бравады России о ядерном оружии. Однако до этого следует еще дойти. Есть положительные сдвиги. В частности, визиты Блинкена и госпожи Бербок, которые означают поставки оружия. Следовательно, мы приближаемся к тому, чтобы полностью освободить свою территорию", - добавил он.