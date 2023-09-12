Тактика Путина "мы безумны", к сожалению, срабатывает против Запада, - дипломат Огрызко
Дипломат Владимир Огрызко убежден, что ядерные угрозы Путина все еще влияют на решения Запада по войне в Украине
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"У Путина отдельная "любовь" к украинцам и британцам. Еще где-то там в том списке и американцы есть. Поэтому он будет вспоминать обо всех при каждой возможности. Производит ли впечатление на Запад ядерный шантаж Путина? К сожалению, производит. Я не могу точно сказать, насколько они этого боятся, но такая тактика Путина все еще срабатывает. Постоянные повторения Медведева и Путина о ядерном оружии являются целенаправленной линией для того, чтобы держать Запад в тонусе. Они таким образом постоянно напоминают, что "мы же сумасшедшие, поэтому с нами надо быть осторожными". Такая тактика пока срабатывает", - пояснил Огрызко.
Дипломат убежден, что громкие заявления Кремля о ядерном оружии утихнут, как только ВСУ начнет гнать российскую армию с территории Украины.
"Однако я убежден, что это те вещи, которые скоро закончатся, как только Вооруженные Силы Украины начнут с хрустом ломать хребет российской оккупационной армии. Именно это станет причиной того, как все начнет меняться, в том числе бравады России о ядерном оружии. Однако до этого следует еще дойти. Есть положительные сдвиги. В частности, визиты Блинкена и госпожи Бербок, которые означают поставки оружия. Следовательно, мы приближаемся к тому, чтобы полностью освободить свою территорию", - добавил он.
- В пятницу, 1 сентября, российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" якобы был поставлен на боевое дежурство. Комплекс стреляет межконтинентальной ракетой, способной нести ядерный заряд.
- 7 сентября экс-посол США при НАТО Курт Волкер заявил, что если Россия использует ядерное оружие в Украине, ответ Запада не обязательно будет ядерным.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.18
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное