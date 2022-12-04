Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Он считает, что тактика оставить Россию к будущему партнерству токсична.

"Она приводит к призывам окончить войну переговорами вместо того, чтобы закончить ее победой Украины. Некоторые даже предлагают украинские территориальные уступки захватчикам в качестве подарка. Так не работает международный порядок, основанный на правилах", - подчеркнул он.

По словам Ландсбергиса, Россия не должна получать приглашения на "мирные" переговоры как награду за то, что она "снова и снова жестоко вторгается, оккупирует и убивает своих соседей".

По его мнению, тезис о том, что нынешнюю архитектуру безопасности следует сохранить как "лучшее, что у нас есть", также ошибочен.

"Международные организации полностью провалились в предотвращении конфликтов такого масштаба, который не наблюдался в Европе со времен Второй мировой войны. По крайней мере, в этих организациях должны произойти изменения. Но мы не должны исключать возможность того, что некоторые организации исчезнут и появятся новые", - заявил литовский министр.

Поэтому союзники Украины должны предоставить ему все оружие и помощь, которую могут.

"В противном случае Россия будет продолжать попытки переработать континент в соответствии со своим империалистическим видением мира. В интересах Европы дать отпор и победить захватчика. После этого поражения необходимо создать новую систему на основе уроков, извлеченных из предыдущих ошибок", - написал министр.

4 декабря экс-министр иностранных дел Павел Климкин выразил мнение, что Запад боится президента РФ Владимира Путина, но больше там боятся Россию, которая будет неконтролируемо перезагружаться в неизвестную реальность.

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