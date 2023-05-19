"Тактика не изменилась": в Воздушных силах перечислили основные цели ракетных обстрелов РФ по Украине
РФ не меняла тактику ракетных обстрелов Целями окупантов и дальше остаются военные и инфраструктуры объекты, техника и оборонные предприятия
Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал в комментарии РБК-Украина .
"Ошибочно говорить о том, что враг изменил тактику ракетных атак. Можно говорить об изменении вектора атак, интенсивности, характере целей", - сказал он.
По его словам, тактика россиян та же – использовать разные типы поражения, чтобы рассредоточить внимание ПВО.
"Сейчас у россиян есть определенные цели, у каждой свой приоритет – это наши военные объекты, объекты критической инфраструктуры, важные стратегические объекты, оборонные предприятия, склады, скопления войск и особенно западная техника и боеприпасы", – сказал спикер. командование Воздушных сил.
- В ночь на 19 мая россияне атаковали Львовскую, Киевскую и Кривой Рог. ПВО уничтожило три ракеты и 16 ударных дронов.
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