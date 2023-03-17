Об этом в эфире Еспресо заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

"Бахмут стал важным стратегическим объектом. Тактика или стратегия наступательных действий россиян превратили его в стратегический объект. Почему? Дуга от Купянска до Угледара - это почти 500 км. Они пытались прорвать нашу линию обороны именно в Бахмуте для того, чтобы чтобы направить туда большое количество войск, чтобы двигаться в Лиман и Славянск. Пытаться окружить нашу группировку и дальше на юг в Угледар и юг Запорожской области. Пока это им не удается, мы там держим оборону", - отметил он.

Гетман рассказал о количестве российских войск по всей этой дуге.

"В Бахмуте сосредоточено где-то 25-30 тыс. российских военных и несколько сотен танков. На севере этой дуги по направлению к Лиману - по меньшей мере 100 тыс. военных и 2 тыс. бронетехники и 700 стволов артиллерии. На юге возле Угледара - примерно такая же группировка "Там до 150 тыс. военных, 2 тыс. бронетехники и 700 стволов артиллерии. Они пытались через Бахмут растворить нашу линию обороны, а затем сделать 2 кольца окружения. Именно поэтому Бахмут стал таким важным городом, чтобы не прорвать оборону по всей этой дуге", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ВСУ держатся и даже если будет уход войск, то фортификации уже построены в Часовом Яру.

"Бахмут превратили в город-крепость, там лучше держать оборону. Если мы отойдем - это не означает поражение в войне, измену или что-то такое. Нет смысла класть жизнь наших людей и допустить окружения", - подытожил Гетьман.