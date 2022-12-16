Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Тактика намерений и начало истории
OPINION

Тактика намерений и начало истории

Игорь Гулик
16 декабря, 2022 пятница
20:07
Мнение

Похоже, что в Европе маятник настроений по поводу украинско-российской войны до сих пор не нашел равновесия, консенсуса и четкой позиции

Ищу причины странной тенденции, которая уже не впечатляет, а, откровенно говоря, раздражает своей банальностью. Речь идет о периодических вспышках "миротворчества" среди европейских элит и политических кругов, которые чередуются с "ястребиной" риторикой, более целесообразной и, конечно, более рациональной в отношениях с Путиным и Россией.

Вот и на днях сообщили, что Евросоюз и НАТО намерены обнародовать совместное заявление с призывом к московскому диктатору "вывести войска из Украины". Отмечают, что этот документ важен, что над ним работали в течение длительного времени (не с 24 февраля ли?!), но, видите ли, кризис на Кипре (!) отвлекал внимание авторов и подписантов.

Читайте также: Восточный фланг ЕС как прототип будущей Европы

Безусловно, распри между турками и греками на крошечном острове важны. Как и периодические ссоры вокруг Косово. Но, извините, неужели нужен особый бинокль, чтобы "почувствовать разницу" между полномасштабной войной в центре континента, между бандитским и садистским истреблением крупнейшей страны Европы и мелкими эксцессами в европейских окрестностях?

Есть определенные подозрения, что для того, чтобы вернуть брюссельских чиновников к реальности, нужен какой-то особый импульс, как говорят украинцы, хороший пинок, вроде очередной химической атаки в Солсбери или кризиса у Сувалкского коридора. И еще, пусть это звучит цинично, неужели европейские чиновники настолько смирились, привыкли к войне, что не слишком торопятся. Российская агрессия, мол, надолго, так есть ли разница в том, когда мы сервильно попросим Путина выполнить основополагающий принцип постялтинского мира – неприкосновенность границ на континенте? Днем раньше, днем позже…

Похоже, что в Европе маятник настроений относительно украинско-российской войны до сих пор не нашел равновесия, консенсуса и четкой позиции, которая, я убежден, рано или поздно, но созреет и станет "императивным мандатом" в отношениях с РФ.

Несмотря на такую "неповоротливость" бюрократии, смею напомнить, что каждый день войны с Россией уносит украинские жизни, ломает человеческие судьбы, стирает с карты целые города на украинском Востоке. Их не компенсируешь никакими будущими контрибуциями и репарациями, не "замажешь" благосклонным отношением к украинским беженцам (а их, по приблизительным подсчетам, уже почти 7 миллионов), не воскресишь "планами Маршалла" или актуальной финансовой помощью для "поддержки украинских штанов".

Читайте также: "Властелин хаоса". Путин и русские националисты

Похоже, что в Европе маятник настроений по поводу украинско-российской войны до сих пор не нашел равновесия, консенсуса и четкой позиции, которая, я убежден, рано или поздно, но созреет и станет "императивным мандатом" в отношениях с РФ.

Я надеюсь, что началом этого процесса станет положительное голосование в Конгрессе США проекта резолюции об изгнании России из Совбеза ООН. Вокруг этой проблемы (что, в принципе, с точки зрения реализации не стоит и выеденного яйца) ломают копья, организуют дебаты, юридические диагностики и т.д. Но факт остается фактом: Россия как государство, как субъект международного права (если такое, конечно, еще работает) является самозванцем в этом институте международного сообщества. Похоже, как в древние времена Российская патриархия приобрела такой статус из-за взятки Константинополю, так и РФ получила мандат фальсификацией, манипуляциями и, не исключено, коррупцией. Теперь пора исправлять эту "досадную ошибку", а точнее — преступление, совершенное в Нью-Йорке Москвой и ее "подельниками".

Осторожное сообщение из Вашингтона о том, что Белый дом рассматривает возможность поставки Украине ракетных комплексов Patriot, а также более дальнобойных средств поражения, сработало вовремя. Потому что Путин взялся снова за свою "ракетную программу", продемонстрировав, как монтируют под Козельском супероружие "Ярс"

Важно, что авторами проекта резолюции, предложенной на рассмотрение Конгресса США, являются представители обеих партий. "Россия неоднократно, сознательно и дерзко нарушала Хартию ООН. Поэтому сегодня Джо Уилсон (сенатор-демократ.Авт.) и я внесли двухпартийную резолюцию с призывом устранить Россию из Совбеза ООН", — заявил один из инициаторов документа, сенатор от республиканцев Стив Коэн.

Но Путина трудно испугать только "бумажной войной". Носитель комплекса "обиженного и нелюбимого гопника", он всегда делал ставку на силу. В Украине он "обломился", и теперь лихорадочно ищет выход из ловушки. Поэтому осторожное сообщение из Вашингтона, что Белый дом рассматривает возможность поставки Украине ракетных комплексов Patriot, а также более дальнобойных средств поражения, сработало вовремя. Потому что Путин взялся снова за свою "ракетную программу", продемонстрировав, как монтируют под Козельском супероружие "Ярс".

Читайте также: США могут передать Украине комплекты для "умных бомб", — The Washington Post

Естественно, речь идет о жестах устрашения с обеих сторон. Речь идет об очередном взлете планки ставок в этой уже, несомненно, мировой войне. Но, несмотря на бряцание смертоносным железом, важнее, по-моему, все-таки есть однозначная настроенность участников антипутинской коалиции на канселинг России как государства, имитирующего образ мирового игрока, который, извините, ходит против ветра истории.

Автор "Конца истории" Фрэнсис Фукуяма на днях предусмотрел освобождение Крыма уже в следующем году. Вчерашний мечтатель, констатировавший, что в мире наконец-то победила "либеральная демократия", которая сделает человеческую жизнь серой от рутины и покоя, признал, что нет. История просто перелистала страницу, и тщательно выстроенные мировоззренческие конструкции вдруг улетели в мусорку. Речь идет о начале. В этот раз без России.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
ЕС
Владимир Путин
война с Россией
НАТО
США
Читайте также:
Польща
15 декабря, 2022 четверг
Польша заблокировала в ЕС пакет решений, среди которых предоставление 18 млрд евро Украине, - Politico
білорусь солдати лукашенко
14 декабря, 2022 среда
В Офисе президента отреагировали на объявленную Лукашенко внезапную проверку боеготовности войск Беларуси
енергетичні системи
15 декабря, 2022 четверг
Оккупанты массированно обстреляли энергообъект ДТЭК: мирным жителям ограничено теплоснабжение
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.23
  • EUR
    Покупка 41.11
    Продажа 42.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
16 декабря
20:24
США и Украина
США анонсировали новый пакет помощи для восстановления энергосистемы Украины
20:08
В отеле в Берлине лопнул один из самых больших в мире аквариумов, два человека получили ранения
20:00
Обзор
Победные новости 296-го дня войны: украинка в топ-10 ученых мира, девятый пакет санкций против России и 60 сбитых ракет
19:59
ЕС одобрил национализацию в Германии бывшей дочки Газпрома и крупнейшего импортера газа из РФ
19:57
Обновлено
На фото ракета, которую сбила украинская ПВО
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: что известно сейчас по регионам
19:46
Посылка со взрывчаткой. В ЦАР совершено покушение на еще одного россиянина, связанного с ЧВК Вагнера
19:36
Силы обороны поразили 3 района сосредоточения оккупантов, пункт управления и склад боеприпасов: ситуация на фронте
19:21
Группа KALUSH и SKOFKA выпустили совместный трек "Батькивщина"
19:13
Генасамблея ООН
В ООН самым большим с 2016 года количеством голосов приняли резолюцию о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму
19:13
Греция
Греция рассматривает возможность передать Украине комплексы ПВО С-300: что известно
18:58
Обзор
Новый "Аватар" или более давняя "Пекельна хоругва": что посмотреть на выходных
18:53
Франция предоставит Украине железнодорожные рельсы и легкосборные мосты более чем на €60 млн
18:34
Христина Соловий представила клип на песню "Юность": героем видео стал Сергей Жадан
18:31
Предприниматели завезли в Украину уже 500 тыс. бытовых генераторов, - Шмыгаль
18:22
На фото Дмитрий Кулеба
"Все невозможное - возможно": Кулеба о поставке Patriot Украине
18:16
Обновлено
В Кривом Роге российская ракета попала в дом: три человека погибли, 13 ранены
18:15
Обновлено
Австрия и Германия выделят средства Фонду энергетической поддержки Украины: что известно
18:09
OPINION
О чем интервью Залужного?
18:02
Парламент Болгарии утвердил соглашение о поставках вооружения Украине
17:45
Эксклюзив
"Окончательная попытка дожать Лукашенко": дипломат Чалый о визите Путина в Беларусь
17:40
Обновлено
В результате повреждения энергоинфраструктуры с задержкой курсируют почти 30 поездов
17:34
В Нежине на аукционе продают здание церкви
17:32
В Волгоградской области РФ рухнули обломки, вероятно, российской ракеты. Местные власти сообщают о "неустановленном объекте"
17:28
Белый дом анонсировал очередной пакет военной помощи Украине со средствами ПВО
17:27
ООН
"Право на вето не может быть правом на убийство": движение "Долой РФ из ООН" создало петицию против фиктивного членства России в организации
16:59
Правительство Грузии выделило $560 тысяч на закупку генераторов для Украины
16:54
Сербия планирует расширить газовую инфраструктуру, чтобы избавиться от зависимости от РФ
16:48
ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России
16:35
Эксклюзив
На территорию Запорожской области зашел батальон наемников с Северного Кавказа - боец "Легиона Свободы" Денисов
16:29
На Киевщине боец терробороны сбил российскую ракету из пулемета
16:09
Венгрия заморозила российские активы на 870 млн евро
16:04
OPINION
Добкин – каких фронтов воин?
16:02
Сенат США утвердил оборонный бюджет, в котором предусмотрены $800 млн для Украины
15:33
Инфографика
Актуальный курс валют сегодня: стоимость доллара, евро, злотого
15:32
Премьер-министр Индии еще раз призвал Путина к диалогу для окончания полномасштабной войны в Украине
15:31
Обновлено
По Запорожью зафиксировано попадание около 15 российских ракет
15:30
В Еврокомиссии предупредили Маска после блокировки в твиттере нескольких американских журналистов
14:52
Обновлено
ВСУ уничтожили 60 из 76 ракет, выпущенных РФ во время массированной атаки по Украине 16 декабря
14:45
Кулеба о массированном ударе РФ: на каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленные на Украину, должны поставляться гаубица, танк, бронемашина
14:36
Всемирный банк
Международная финансовая корпорация поддержала выделение $2 млрд для украинского бизнеса
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV