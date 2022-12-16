Ищу причины странной тенденции, которая уже не впечатляет, а, откровенно говоря, раздражает своей банальностью. Речь идет о периодических вспышках "миротворчества" среди европейских элит и политических кругов, которые чередуются с "ястребиной" риторикой, более целесообразной и, конечно, более рациональной в отношениях с Путиным и Россией.

Вот и на днях сообщили, что Евросоюз и НАТО намерены обнародовать совместное заявление с призывом к московскому диктатору "вывести войска из Украины". Отмечают, что этот документ важен, что над ним работали в течение длительного времени (не с 24 февраля ли?!), но, видите ли, кризис на Кипре (!) отвлекал внимание авторов и подписантов.

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Безусловно, распри между турками и греками на крошечном острове важны. Как и периодические ссоры вокруг Косово. Но, извините, неужели нужен особый бинокль, чтобы "почувствовать разницу" между полномасштабной войной в центре континента, между бандитским и садистским истреблением крупнейшей страны Европы и мелкими эксцессами в европейских окрестностях?

Есть определенные подозрения, что для того, чтобы вернуть брюссельских чиновников к реальности, нужен какой-то особый импульс, как говорят украинцы, хороший пинок, вроде очередной химической атаки в Солсбери или кризиса у Сувалкского коридора. И еще, пусть это звучит цинично, неужели европейские чиновники настолько смирились, привыкли к войне, что не слишком торопятся. Российская агрессия, мол, надолго, так есть ли разница в том, когда мы сервильно попросим Путина выполнить основополагающий принцип постялтинского мира – неприкосновенность границ на континенте? Днем раньше, днем позже…

Похоже, что в Европе маятник настроений относительно украинско-российской войны до сих пор не нашел равновесия, консенсуса и четкой позиции, которая, я убежден, рано или поздно, но созреет и станет "императивным мандатом" в отношениях с РФ.

Несмотря на такую "неповоротливость" бюрократии, смею напомнить, что каждый день войны с Россией уносит украинские жизни, ломает человеческие судьбы, стирает с карты целые города на украинском Востоке. Их не компенсируешь никакими будущими контрибуциями и репарациями, не "замажешь" благосклонным отношением к украинским беженцам (а их, по приблизительным подсчетам, уже почти 7 миллионов), не воскресишь "планами Маршалла" или актуальной финансовой помощью для "поддержки украинских штанов".

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Похоже, что в Европе маятник настроений по поводу украинско-российской войны до сих пор не нашел равновесия, консенсуса и четкой позиции, которая, я убежден, рано или поздно, но созреет и станет "императивным мандатом" в отношениях с РФ.

Я надеюсь, что началом этого процесса станет положительное голосование в Конгрессе США проекта резолюции об изгнании России из Совбеза ООН. Вокруг этой проблемы (что, в принципе, с точки зрения реализации не стоит и выеденного яйца) ломают копья, организуют дебаты, юридические диагностики и т.д. Но факт остается фактом: Россия как государство, как субъект международного права (если такое, конечно, еще работает) является самозванцем в этом институте международного сообщества. Похоже, как в древние времена Российская патриархия приобрела такой статус из-за взятки Константинополю, так и РФ получила мандат фальсификацией, манипуляциями и, не исключено, коррупцией. Теперь пора исправлять эту "досадную ошибку", а точнее — преступление, совершенное в Нью-Йорке Москвой и ее "подельниками".

Осторожное сообщение из Вашингтона о том, что Белый дом рассматривает возможность поставки Украине ракетных комплексов Patriot, а также более дальнобойных средств поражения, сработало вовремя. Потому что Путин взялся снова за свою "ракетную программу", продемонстрировав, как монтируют под Козельском супероружие "Ярс"

Важно, что авторами проекта резолюции, предложенной на рассмотрение Конгресса США, являются представители обеих партий. "Россия неоднократно, сознательно и дерзко нарушала Хартию ООН. Поэтому сегодня Джо Уилсон (сенатор-демократ. – Авт.) и я внесли двухпартийную резолюцию с призывом устранить Россию из Совбеза ООН", — заявил один из инициаторов документа, сенатор от республиканцев Стив Коэн.

Но Путина трудно испугать только "бумажной войной". Носитель комплекса "обиженного и нелюбимого гопника", он всегда делал ставку на силу. В Украине он "обломился", и теперь лихорадочно ищет выход из ловушки. Поэтому осторожное сообщение из Вашингтона, что Белый дом рассматривает возможность поставки Украине ракетных комплексов Patriot, а также более дальнобойных средств поражения, сработало вовремя. Потому что Путин взялся снова за свою "ракетную программу", продемонстрировав, как монтируют под Козельском супероружие "Ярс".

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Естественно, речь идет о жестах устрашения с обеих сторон. Речь идет об очередном взлете планки ставок в этой уже, несомненно, мировой войне. Но, несмотря на бряцание смертоносным железом, важнее, по-моему, все-таки есть однозначная настроенность участников антипутинской коалиции на канселинг России как государства, имитирующего образ мирового игрока, который, извините, ходит против ветра истории.

Автор "Конца истории" Фрэнсис Фукуяма на днях предусмотрел освобождение Крыма уже в следующем году. Вчерашний мечтатель, констатировавший, что в мире наконец-то победила "либеральная демократия", которая сделает человеческую жизнь серой от рутины и покоя, признал, что нет. История просто перелистала страницу, и тщательно выстроенные мировоззренческие конструкции вдруг улетели в мусорку. Речь идет о начале. В этот раз без России.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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