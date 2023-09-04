Тактика активной обороны на юге сыграла злую шутку с российскими войсками. Колонка Сергея Згурца

Ситуация на линии фронта

Можно утверждать, что формируется новая динамика действий на южном фронте. Генеральный штаб ВСУ утверждает, что продвижение и закрепление наших частей на Мелитопольском или Токмакском направлениях, хотя больше подробностей не приводит. Но наши подразделения сейчас проводят атакующие действия в направлении Новопрокоповки, а также вклиниваются между Роботино и Вербовым, совершая атаки на самое Вербовое.

То, что сейчас происходит на юге, уже приобретает адекватный резонанс и в зарубежных СМИ, ранее публиковавших материалы со ссылкой на неназванных должностных лиц Пентагона или Белого дома. Сейчас ситуация меняется.

Вчера, 3 сентября, британское издание The Guardian пообщалось с бригадным генералом Александром Тарнавским, командующим направлением "Таврия". Тарнавский расставил основные акценты, связанные с наступательными действиями на юге. Он сказал, что сделан жизненно важный прорыв под Запорожьем. Хотя жизненно важный прорыв – это слова не Тарнавского, а журналистов. Но эта фраза полностью соответствует действительности. Когда Тарнавский говорит об этом прорыве на южном направлении, то это полоса обеспечения перед основной линией обороны противника. Перед линией, которую все называют "линия Суровикина". По мнению Тарнавского, россияне считали, что украинцы не пройдут эту линию обороны. Они готовились больше года, чтобы ее удержать. И сделали все, чтобы эта территория была хорошо подготовлена.

При этом Тарнавский отмечает, что проходить минные поля было очень сложно, потому что, как только появлялась техника разминирования, россияне сразу пытались по ней попасть. Поэтому разминировать приходилось только силами пехоты и ночью. По словам командующего направлением "Таврия", сейчас наши войска имеют продвижение с обеих сторон Роботинского разлома и закрепляются на освобожденных территориях. Силы обороны также уничтожают подразделения российского войска, прикрывающие отступление других россиян на вторую линию обороны, то есть на основную линию обороны.

Как утверждает Тарнавский, дальше ожидается значительный, более быстрый прогресс в продвижении наших войск. Также генерал объяснил, что Украина готовит другие неожиданные для противника наступления, чтобы истощить вражеское войско. Потому что добиться успеха на одном направлении – это сложно и нужно всегда вводить противника в заблуждение. Вероятно, он хотел сказать, что целью наступления на Бердянском направлении, которое так же происходит на юге, в том числе является отвлечь внимание врага. Понимаем, что пять потенциальных направлений на юге – это направления, где можно развивать наступательные действия, где захватчик ожидает того, что могут быть такие прорывы с украинской стороны.

Тарнавский отказался отвечать на вопрос о том, в какие сроки Силы обороны смогут выйти к побережью Азовского моря или достичь, например, Мелитополя.

Можно сделать выводы из этой публикации и говорить о том, что все линии обороны, которые строила Россия, а их три, сложны. Самая сложная - основная линия обороны, к которой сейчас подходят наши войска. Почему тогда генерал Тарнавский говорит о том, что дальше будет легче? Думаю, что можно найти ответ в том, что Россия пыталась проводить концепцию активной обороны. И вместо того чтобы удерживать основную линию, она все свои резервы и силы постоянно бросала на удержание передовой линии.

Эта тактика активной обороны сыграла злую шутку с российскими войсками. Потому что за это время все подразделения, которые могли быть более эффективно использованы на основной линии, сейчас перемолоты украинской артиллерией. И этот процесс продолжается. Враг подтягивает резервы для защиты передовой линии обороны. Сейчас соотношения по потерям, по статистике в прошлом месяце – потери в живой силе неизвестны, а потери по технике составляют один к одному. Относительно потерь по артиллерии – один к трем. И эта татика сегодня дает результаты на линии фронта.

Сегодня Украина выбрала наиболее оптимальную стратегию в продвижении на юге. Надеемся, что такая стратегия действительно даст результаты. И у противника не хватит резервов, чтобы сдерживать украинские войска. Хотя понимаем, что главная задача, стоящая перед украинской армией – это не только прорвать российскую линию обороны, но и сделать это с достаточными силами в резерве, чтобы использовать этот прорыв для достижения дальнейших целей. Это то, на что сейчас настроены Министерство обороны и наш Генеральный штаб.

Перспективы сотрудничества и военной помощи от Франции

А в это время президент Украины ведет переговоры с лидерами других стран, добиваясь военной поддержки. В вечернем обращении президент сказал, что имел разговоры с президентом Франции Макроном, где речь шла о направлениях сотрудничества, в том числе в военной сфере.

Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал, что во Франции есть исследовательское учреждение, которое называет себя в переводе с французского языка как Институт устойчивости. На днях это учреждение издало комплексное исследование объемом в 61 страницу, где описало три сценария сокращения бронетанкового парка армии РФ. Исследователи этого французского института учитывали все имеющиеся данные по танкам, которые еще могут стоять на базах РФ и пригодны к восстановлению, а также еще учитывали динамику потерь, которые наносят ВСУ, и у них получилась интересная картина. По их оптимистическому сценарию к концу этого года в строю армии РФ останется всего 250 танков. Причем это будет сборная солянка из старых Т-62 и новых Т-90М "Прорыв". Такой сценарий будет достигнут, если ВСУ будут стойко держать во время контрнаступления темпы уничтожения российских танков на уровне 12 единиц в день.

Иван Киричевский отметил, что средневзвешенній сценарий, по мнению французов, заключается в том, что до конца этого года и начала 2024 года в распоряжении россиян будет 500-600 подходящих танков разных типов. В таких условиях у армии РФ будет максимум одна боеспособная танковая бригада, чтобы выставить на самые горячие участки фронта. И то, что французы назвали для себя пессимистичнім сценарием, – нарастить темпы потерь российских танков не удастся и в начале 2024 года у окупантов будет 1500 боеспособных танков. И такого количества хватит, например, для формирования наступательного соединения, то есть возможно они имели в виду танковой армии.

Эксперт Defence Express заметил, что если смотреть по масштабному тексту французских исследователей, то многие цифры были подогнаны под французскую политическую целесообразность. Судя по всему, главная цель этого исследования была не столько описать, что будет с танковым потенциалом РФ, как показать истеблишменту Франции, что Россия не так велика и страшна. Интересно еще, что это исследование совпало с тем, что по официальным фото у наших бойцов механизированных бригад снова появились французские противотанковые ракетные комплексы MILAN. Возможно, это исследование было для того, чтобы простимулировать Францию дать нам дополнительное оружие, в частности для стачивания танкового потенциала РФ.

Киричевский добавил, что в печати Франции начала появляться информация, что Париж планирует передачу Украине самолетов Mirage 2000 в качестве носителей под ракеты SCALP. Но позже стало известно, что мы с Францией ведем переговоры по другим самолетам, Rafale. Кроме того, глава государства заявил, что есть договоренности с Францией о подготовке наших пилотов. Поэтому вполне возможно, что ослабление внешней рамки угроз от РФ в чем-то будет способствовать нашим позициям по французским самолетам.