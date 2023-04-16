Тактическое ядерное оружие в Беларуси может стать последним аргументом Путина в войне с Украиной, - белорусская журналистка
Белорусская журналистка Наталья Радина считает, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие, которое будет размещено на территории Беларуси, против Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Действительно в Беларуси сообщили, что уже подготовили площадку для размещения российского тактического ядерного оружия. Также они уже подготовили самолеты Су-25, способные нести ядерное оружие. Конечно, все эти действия белорусского и российского диктатора направлены против Европы. В частности, стран ЕС, граничащие с Беларусью", - пояснила Радина.
Журналистка считает, что Путин может решиться на применение ядерного оружия в случае поражения в войне с Украиной
"Лукашенко будет использовать тактическое ядерное оружие, чтобы потребовать от Запада снять с Беларуси экономические санкции. Этих санкций режим Лукашенко очень сильно боится. Однако кроме шантажа я считаю, что в критический момент ядерное оружие в Беларуси может стать последним аргументом Путина в войне с Украиной. Очевидно, что режим Лукашенко и Путина очень боятся контрнаступления украинской армии и могут использовать тактическое ядерное оружие против Украины, в первую очередь", - добавила она.
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