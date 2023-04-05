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Тактическое ядерное оружие может быть уничтожено на территории Беларуси, - офицер ВСУ Лапин

5 апреля, 2023 среда
14:17
война с Россией

Офицер ВСУ Игорь Лапин предположил, что в случае размещения ядерного оружия на территории Беларуси оно может быть уничтожено конвенционными средствами

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо"

"Я хотел бы подчеркнуть, что пока ядерная боеголовка не взлетела с ракетой, она является лишь куском железа. Можно назвать ее ядерной грязной бомбой, или еще как-то. Именно поэтому, само по себе ядерное оружие к запуску и приведению в боевую готовность, есть куском железа, который можно уничтожить конвенционными средствами. В том числе диверсионными группами. Она не будет иметь большой взрывной силы, однако запачкает значительную территорию. Лукашенко именно это и подвергает Беларусь. Он может создать еще одну Чернобыльскую зону на территории Беларуси", - пояснил Лапин.

Офицер ВСУ отметил угрозы размещения ядерного оружия на территории Беларуси

"Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси несет большую угрозу нашим западным партнерам. Поскольку мы уже имеем неадекватного соседа с ядерным оружием. И мы уже воюем с Россией. А вопрос вступит ли Беларусь в войну, есть уже другая ситуация, которую пока спрогнозировать трудно" , – добавил он.

  • 25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроен хранилище для российского тактического ядерного оружия.
  • 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, в случае необходимости
  • 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Беларусь получила от России оперативно- тактические ракетные комплексы "Искандер-М" , которые способны использовать ядерный заряд.
Россия
Белорусь
Александр Лукашенко
ядерное оружие
оккупированные территории
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