Тактическое ядерное оружие было бы защитой для Украины, возможности для восстановления существуют, - экс-замначальника Генштаба Романенко
Украина может иметь тактическое ядерное оружие, но его целесообразно ставить на вооружение после войны - для этого нужны экономическое развитие и политическая воля
Об этом в эфире Еспресо сказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.
"Я командовал зенитно-ракетным полком и киевской зенитно-ракетной бригадой. На вооружении там были ракеты с ядерными боеголовками, я понимаю их мощность и возможности. Как минимум, тактическое ядерное оружие было бы нашей защитой на будущее, но наше военно-политическое руководство не справилось с этой ситуацией и последствия этого мы имеем сейчас", - рассказал он.
По мнению Романенко, ставить на вооружение ядерное оружие сейчас и некоторое время после войны нецелесообразно.
"Мы четко должны представлять, что возможности Украины относительно восстановления ядерного оружия есть. Вопрос во времени, экономическом развитии и, главное, в политической воле", - подытожил генерал-лейтенант.
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