Об этом в эфире Еспресо сказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Я командовал зенитно-ракетным полком и киевской зенитно-ракетной бригадой. На вооружении там были ракеты с ядерными боеголовками, я понимаю их мощность и возможности. Как минимум, тактическое ядерное оружие было бы нашей защитой на будущее, но наше военно-политическое руководство не справилось с этой ситуацией и последствия этого мы имеем сейчас", - рассказал он.

По мнению Романенко, ставить на вооружение ядерное оружие сейчас и некоторое время после войны нецелесообразно.

"Мы четко должны представлять, что возможности Украины относительно восстановления ядерного оружия есть. Вопрос во времени, экономическом развитии и, главное, в политической воле", - подытожил генерал-лейтенант.