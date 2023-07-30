"Тактические кроссовки" для ВСУ: Минобороны завершило первый этап военно-исследовательских испытаний
В Министерстве обороны Украины показали так называемые тактические кроссовки, уже находящиеся на этапе военно-исследовательских испытаний на удобство военнослужащими ВСУ
Об этом они сообщили в телеграмме.
Отмечается, что более десяти украинских фирм согласились предоставить свои модели комфортных полуботинков для тестового ношения потенциальными потребителями.
В Минобороны подчеркнули, что первый этап испытаний военнослужащими на удобство и комфорт обуви уже завершился.
После получения отзывов военных, офицеры Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины прорабатывают техническую спецификацию обуви с учетом рекомендаций и предложений военнослужащих.
В дальнейшем "тактические кроссовки" ждет утверждения образца-эталона. Результатом проделанной работы является принятие на обеспечение ВСУ и Государственной специальной службы транспорта нового предмета вещевого имущества или обновление уже имеющихся.
- 7 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о процессе разработки первой летней полевой формы для женщин-военных.
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