Об этом они сообщили в телеграмме.

Отмечается, что более десяти украинских фирм согласились предоставить свои модели комфортных полуботинков для тестового ношения потенциальными потребителями.

В Минобороны подчеркнули, что первый этап испытаний военнослужащими на удобство и комфорт обуви уже завершился.

После получения отзывов военных, офицеры Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины прорабатывают техническую спецификацию обуви с учетом рекомендаций и предложений военнослужащих.

В дальнейшем "тактические кроссовки" ждет утверждения образца-эталона. Результатом проделанной работы является принятие на обеспечение ВСУ и Государственной специальной службы транспорта нового предмета вещевого имущества или обновление уже имеющихся.