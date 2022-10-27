Тактически Россия сейчас нас переигрывает: ядерный шантаж – это прикрытие, - Чалый

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Я вижу, что во многом Россия изменила свои действия, и тактические изменения очевидны. По военным вопросам они перешли к комплексному плану разрушения инфраструктуры, то есть хотят убить нашу экономику. Сначала россияне планируют разрушить систему электроснабжения, а дальше они еще имеют газовый кран и даже на своей территории могут взорвать трубу, чтобы на время отрезать Украину. План у них есть, и сейчас он реализуется. А ядерный шантаж, по моему мнению, это прикрытие", - пояснил дипломат.



Валерий Чалый напомнил, что еще в марте мы слышали о баллистических ракетах, затем раскручивалась тема о тактическом ядерном оружии, дальше были угрозы захвата Чернобыльской и Запорожской АЭС, а следующим шагом уже была "грязная бомба". Они еще придумают кучу вещей для того, чтобы прикрыть свою основную цель.



"Основная их цель состоит в том, чтобы сейчас нас принудить к перемирию через атаки не только на инфраструктуру, а лишить всю Украину возможностей экономического противодействия этой агрессии. А в военном плане - закрепиться на тех позициях, на которых они сегодня есть или максимум отойти на левый берег реки Днепр, также удержать за собой Донецк, Луганск, Крым, то есть сохранить связь на юге и поставку воды в Крым. Таковы их реалистичные планы, и акцент делается на том, что делал Суровикин в Сирии, т.е.разрушение инфраструктуры", - отметил Чалый.



Дипломат подчеркнул, что сейчас мы вместе с партнерами проигрываем стратегическую инициативу.



"Мы свои силы сконцентрировали на уничтожении иранских дронов, что и нужно России. А мы должны сконцентрировать все свои силы, чтобы перевернуть пирамиду, потому что наша проблема не в риске остановки зернового соглашения, а в том, что Путин может добиться гуманитарной катастрофы в Украине. Сейчас Россия тактически нас обыгрывает и мы должны выработать четкую стратегию противодействия в этом подходе, потому что мы так проигрываем в стратегии. Мы сейчас можем проиграть тактику, а могли бы быстрее добиться успеха", - подчеркнул дипломат.

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