"Тактическая пауза": в Николаеве проведут кинофестиваль в укрытии

Об этом сообщает Госкино Украины

27 июля в Николаеве стартует кинофестиваль в укрытии, где будут бесплатно показывать украинские фильмы. Инициированное и организованное киножурналистом Алексом Малышенко и координатором волонтеров Общественной организации "ДОФ" Дмитрием Давыденко действо покажет, что Николаев – не только зона боевых действий, но еще и город с богатой историей, который, несмотря ни на что, продолжает жить и творить.

"Тактическая пауза - это кратковременное затишье в боевых действиях с целью перегруппировки и наращивания сил, - говорит Алекс Малышенко. - Я верю, что украинское кино может стать своеобразной тактической паузой для волонтеров и волонтерок, жителей и жительниц Николаева и хотя бы немного зарядить их ".

В программе кинофестиваля – украинские фильмы, которые в новой украинской реальности изменили свое звучание и значительно актуализировались. Среди них - "Домой "Наримана Алиева, "Stop-Zemlia" Екатерина Горностай "Мои мысли тихие" Антонио Лукича, "Заповедник Аскания" Андрея Литвиненко, "Первая Сотня" Юрия Грузинова, Юлии Шашковой и Ярослава Пилунского, "Бесславные крепостные" Романа и "Тетрадь войны" Романа Любого.

Вход на все показы бесплатный, но по предварительной регистрации.

Кинофестиваль, который продлится до 31 июля, проходит в сотрудничестве с Arthouse Traffic, 86PROKAT, "Вавилон'13", Kristi Films, 435 Films, при поддержке николаевского городского головы Александра Сенкевича и Агентства развития Николаева.

В июне в Черновцах прошел первый кинофестиваль во время большой войны

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