Таксист, который вез Полякова перед смертью, изменил показания, - адвокат

Об этом он рассказал ТСН .

"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, употребляли они что-то или не употребляли. Он соврал, что подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но след простыл, экспертиза не покажет ", - сообщил адвокат.

По его словам, со стороны правоохранителей были и другие нарушения, ведь вместо трех часов в отделении таксист провел почти сутки, и это противоречит законодательству. К тому же от адвоката скрывали, где его допрашивают и когда уволят. Но решили, что судиться не будут.

"Он обычных парень и просто хочет жить", - сказал адвокат.

Также он подтвердил предыдущие показания о том, что в машину умерший депутат сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и судороги. Поэтому водитель нарушил правила, чтобы доставить Полякова в больницу. В это время его и остановила полиция. Пока народному депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в "скорую".

В ТСН также заявили, что им стало известно, что таксист оказался с криминальным прошлым. От 2017 он проходит по делу по ст. 149 ч. 2 (торговля людьми).

Напомним, народного депутата Антона Полякова нашли мертвым 8 октября.

Причиной смерти народного депутата Антона Полякова названа острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.

Начальник полиции Киева Иван Выговский назвал главные версии смерти нардепа депутатской группы "За будущее" Антона Полякова.

Также в крови Полякова нашли метадон .

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