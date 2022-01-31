"Такой вероятности нет": Резников об угрозе оккупации Харькова Россией
Министр обороны Алексей Резников заявил, что 100-процентной вероятности российского вторжения в Харьков нет
Об этом он сказал в интервью LB.ua.
Алексей Резников отметил, что для Украины более рискованным направлением является восточное, а не белорусское.
На вопрос о том, что ВСУ за восемь лет уже изучили ландшафт на Востоке, а наступление с Севера – другой опыт, он ответил: "Эксперты во время своего анализа взяли только полосу оккупированной территории – 409 км. Они забывают о Харькове, почему-то забывают о нижний юг из Азова".
Министр подчеркнул, что восточно-южная часть Украины и граница в районе Харьковщины – это тоже граница с РФ.
Алексей Резников также сообщил, есть ли вероятность, что Россия оккупирует Харьков.
"К счастью, могу уверенно сказать: такой вероятности нет. Объясню – почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность – это 100% вероятность. Такой 100% вероятность не существует", - отметил глава Минобороны.
Он добавил, что Россия прорабатывает разные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения.
"Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, с ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности на сегодня нет", - пояснил министр.
Он отметил, что вторжение в Украину приведет к серьезному ряду потерь для России.
"Не только человеческого характера, потерь экономических, политических, с точки зрения международного влияния. Посмотрите на показатели курса валют в России, сколько стоит рубль по отношению к доллару. Посмотрите, как котируются ценные бумаги или заимствования РФ последние две-три недели. Вы увидите, что они летят в бездну", - уточнил Алексей Резников.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в случае российской эскалации Харьков может быть оккупирован .
- В ответ харьковский мэр Игорь Терехов попросил жителей Харькова сохранять спокойствие на фоне сведений о возможной оккупации города Россией и заявил, что " город останется спокойным, пусть россияне не разжимают рта ".
- Впоследствии пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что слова Зеленского были лишь примером и гипотетическим сценарием.
- Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил , что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области стабильна
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