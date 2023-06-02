Такой уровень халатности в городе не перекрыть какими-то оправданиями, - Зеленский об укрытиях в Киеве
Владимир Зеленский рассказал о заседании Ставки, где обсуждали неотложные вопросы безопасности. В Киеве некоторые укрытия до сих пор не доступны населению, а в некоторых районах их нет вообще
Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем обращении.
"Очевидна жесткая реакция на гибель людей в Киеве из-за закрытого укрытия. Есть поручение о проверке защитных сооружений в Киеве и всей стране", - заявил лидер.
Также он отметил, что ответственны за это глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.
"К сожалению, и сегодня - после всего - киевляне снова и снова публикуют информацию о недоступности укрытий. Не просто о закрытых укрытиях, а о заваренных входах в укрытие, об отсутствии укрытий вообще в некоторых частях города. Такой уровень небрежности в городе не перекрыть какими-то там оправданиями", - сказал Зеленский.
Кроме этого, лидер государства сообщил, что на Ставке были обсуждены все детали по ПВО - ее дальнейшему развитию, поставке и производству в Украине необходимых ракет.
"Украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым на постоянной основе. Занимаемся коалицией "Патриотов" и коалицией современных истребителей – ежедневно активно", – заявил лидер.
Он добавил, что максимальное внимание было уделено ситуации на передовой.
"Не буду говорить об этом подробнее - действия нашего государства, активные действия наших воинов скажут то, что нужно. И отдельно провел совещание по подготовке новых наших бригад, которые с севера до юга нашего государства накапливают силу", - отметил Зеленский.
Переговоры с президентом Эстонии
Владимир Зеленский сообщил, что главной темой переговоров была тема безопасности.
"Эстония принципиально помогает нам оружием, техникой, поддерживает наше движение в НАТО, в целом понимает, насколько важно, чтобы мы именно сейчас и именно на нашей украинской земле одержали победу над рашизмом. Это важно для каждого народа, соседствующего с государством-террористом. Уверен: мы дадим эту безопасность - такую необходимую, мы дадим Украине, всей Европе и свободному миру победу над российской агрессией", - сказал Зеленский.
На базе "Дии" Украина будет помогать другим странам развить государственные сервисы
Лидер государства заявил, что на базе украинской "Дии" будет создано государственное приложение в Эстонии.
"То, что удобно и полезно для миллионов украинцев, очевидно, будет удобным и полезным для других народов. И это еще один компонент нашего лидерства, украинского лидерства. Мы обсудили с господином Президентом Эстонии дальнейшее сотрудничество, в частности в цифровизации", - добавил Зеленский.
"Дия" также поможет развить государственные сервисы и в других странах, не только европейских – в Латинской Америке и Африке.
Совещания по формированию политики на перспективу
Владимир Зеленский провел в пятницу совещания по формированию политики на перспективу.
"Провел несколько совещаний, длительных и содержательных, по формированию нашей политики - комплексной - на перспективу. Что касается дальнейшей трансформации государства. Что касается нашего участия в глобальных процессах. Как всегда, готовим новости и решения, которые дадут Украине и украинцам еще больше крепости", - сказал он в видеообращении.
Зеленский отметил украинских военных и пограничников
Также Зеленский отметил 92-ю отдельную механизированную бригаду – всех воинов этой бригады, которые "устойчиво защищают Сватовское направление и удачно отражают вражеские атаки, двигаясь вперед".
На Авдеевском направлении лидер отметил 110 отдельную механизированную бригаду за храбрость и умение мощно уничтожать оккупантов.
"Отмечу пограничников, которые с честью защищают государство на передовой вместе со всеми нашими силами обороны и безопасности. Львовский, Донецкий, Житомирский пограничные отряды, которые сражаются на фронте. Спасибо вам!" – сказал Зеленский.
Также он поблагодарил бойцов Черниговского пограничного отряда, активно противодействующих "Шахедам".
Президент сообщил, что подписал указы о награждении защитников государственными наградами 263 военнослужащих ВСУ.
- В результате вражеских обстрелов в ночь на 1 июня в Киеве три человека погибли возле закрытого укрытия. После этого столичные власти заявили, что отныне все хранилища в городе будут постоянно открыты.
- В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. 2 июня Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Киеве и Украине.
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