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"Такой риск существует": в МИД Польши не исключают возможность нападения РФ во время Олимпиады-2022

4 февраля, 2022 пятница
17:22
война с Россией МИД Польши

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что риск нападения России на Украину во время Олимпиады остается, поскольку это произошло с Грузией в 2008 году

Об этом сообщает PAP.

"Такой риск, несомненно, есть. Россия никогда об этом не беспокоилась. Фактически в 2008 году на открытие Олимпийских игр в Пекине Россия напала на Грузию", - сказал Яблонский.

Политик заявил, что есть явные сигналы о возможности повторения такой ситуации, например, накопление войск на границе с Украиной или в Беларуси.

"Я не могу говорить обо всех наших знаниях по этому поводу. Но могу сказать одно: угрозы конфликта такого масштаба в Европе не было десятилетиями, и в этой ситуации безопасность является абсолютным самым высоким приоритетом", - отметил он.

Заместитель главы МИД Польши также сослался на недавнее заявление Путина, который на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве заявил, что расширение НАТО, в частности, на Польшу было "мошенничеством" против Москвы.

"Он хотел бы привести к ситуации, в которой соседние с Россией страны, и это соседство им понимается очень широко, не могут самостоятельно принимать решения по суверенитету. Именно Россия должна давать согласие на то, станет ли, например, Украина членом НАТО, должна ли Польша быть в НАТО или другие страны Центральной Европы. Это как раз то, что противоречит международному праву. Суверенные государства сами решают свое будущее", - сказал Яблонский.

Политик также подчеркнул, что ни Польша, ни Россия, ни США не могут ничего навязывать Украине и она должна решать, в каком направлении хочет двигаться.

"Если кто-то пытается отобрать это право, то это агрессия", - добавил он.

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