Говорят, в государственной измене подозревают! Кто бы мог такое подумать о председателе комитета Верховной Рады Украины по свободе слова, руководителе группы по межпарламентским связям с Республикой Ангола! А особенно о сопредседателе группы по межпарламентским связям с Венгрией (с Венгрией! Узнаю руку мастера)!

Вот только депутат Шуфрич. Поэтому, согласно Кодексу, в расследовании обязательно принимает участие ДБР.

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А следователи ДБР с 23 мая 2019 г. "расследуют" уголовное производство 62019000000000721, начатое по заявлению Шуфрича, и еще Медведчука. Следователи ДБР вместе с Шуфричем и Медведчуком даже сейчас пытаются объявить государственной изменой и злоупотреблением властью приказ Президента Украины Петра Порошенко о контрнаступлении!

Так, может, пора проверить, не входят ли следователи ДБР и процессуально руководящие прокуроры в одну организованную группу с Шуфричем, Сивковичем, Медведчуком, Портновым и другими?

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Об авторе: Игорь Головань, адвокат