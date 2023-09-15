Такой подозрительный Шуфрич
Пишут, что кто-то в СБУ догадался, что с народным депутатом Украины Нестором Шуфричем что-то не так
Говорят, в государственной измене подозревают! Кто бы мог такое подумать о председателе комитета Верховной Рады Украины по свободе слова, руководителе группы по межпарламентским связям с Республикой Ангола! А особенно о сопредседателе группы по межпарламентским связям с Венгрией (с Венгрией! Узнаю руку мастера)!
Вот только депутат Шуфрич. Поэтому, согласно Кодексу, в расследовании обязательно принимает участие ДБР.
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А следователи ДБР с 23 мая 2019 г. "расследуют" уголовное производство 62019000000000721, начатое по заявлению Шуфрича, и еще Медведчука. Следователи ДБР вместе с Шуфричем и Медведчуком даже сейчас пытаются объявить государственной изменой и злоупотреблением властью приказ Президента Украины Петра Порошенко о контрнаступлении!
Так, может, пора проверить, не входят ли следователи ДБР и процессуально руководящие прокуроры в одну организованную группу с Шуфричем, Сивковичем, Медведчуком, Портновым и другими?
Об авторе: Игорь Головань, адвокат
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