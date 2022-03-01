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Главная война с Россией Такова "братская дружба". За пять дней российские войска выпустили по Украине 113 крылатых ракет, следует рассматривать полное закрытие неба от РФ, - Зеленский

Такова "братская дружба". За пять дней российские войска выпустили по Украине 113 крылатых ракет, следует рассматривать полное закрытие неба от РФ, - Зеленский

1 мартa, 2022 вторник
00:03
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация постоянно совершает военные преступления и сознательно уничтожает людей, и через пять дней полномасштабного вторжения в Украину она выпустила по стране 113 крылатых ракет

Об этом он сказал в обращении к украинцам, передает Эспрессо.TV.

"Российские силы сегодня (28 февраля, - ред.) жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии. Это однозначно военное преступление. Мирный город, мирные жилые районы, ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей. Россияне знали, куда стреляют", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что это нарушение всех международных конвенций, и за это должен быть международный трибунал. Он подчеркнул, что такие преступления, в частности убийства мирных украинских людей, не простит никто в мире.

"Зло, вооруженное ракетами, бомбами, артиллерией, нужно остановить немедленно, уничтожить экономически, показать, что человечность умеет себя защищать. Я считаю, что нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолётов. За пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов. Было выпущено 113 крылатых ракет. Вот такая она, братская дружба", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что разговаривал с партнерами Украины по поводу преступлений РФ, и заверил, что весь мир знает, что делать.

"Государство, совершающее военные преступления против гражданских людей, не может быть членом Совбеза ООН. Такому государству нужно закрыть вход во все порты, каналы, аэропорты мира. Такое государство не должно получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов. Покупать российские товары сейчас – это платить деньги за убийство людей", - сказал президент.

Зеленский добавил, что помощь будет для "каждого, кто пострадал от бесчеловечного вторжения", а все украинские города и поселки увидят мирную и безопасную жизнь.

"Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой войне. Вечная память погибшим. Вечная слава каждому, кто защищает нашу свободу", - сказал президент.

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