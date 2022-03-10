Такого удара в спину мы не ожидали: украинские власти были готовы к вторжению России, но не к нападению со стороны Беларуси, - Данилов

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Свобода Live".

"Мы не могли обществу сказать, что будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик России, чтобы здесь начался хаос", – пояснил он.

Данилов сказал, что власти четко понимали, что вторжение российских войск произойдет, но не было готово к атаке со стороны Беларуси.

"Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они уйдут по всем фронтам. Это была неожиданность", - признал секретарь СНБО.

Он уточнил, что власти готовились к обострению на харьковском, сумском, луганском и крымском направлениях.