"Такого рода заваруха на Ближнем Востоке безусловно выгодна России": израильский журналист о российском влиянии на нападение ХАМАСа на Израиль

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"У меня нет информации, стоит ли Россия за этим нападением ХАМАСа на Израиль, но то, что это ей выгодно – несомненно. Потому что именно такого рода заваруха на Ближнем Востоке, а сейчас есть потенциал, что это перерастет в еще большую эскалацию, для РФ это безусловно выгодно. То есть отвлечь внимание Запада от Украины и переключить его на Ближний Восток, Израиль", - пояснил израильский журналист.

По его словам, в этой ситуации нельзя списывать со счетов фактор Ирана.

"У Израиля сейчас уже шел разговор о дате подписания мирного договора с Саудовской Аравией, что было бы фантастическим прорывом. А Ирану это очень невыгодно. Кроме того, Иран и Россию сейчас уже нельзя рассматривать отдельно друг от друга", - заметил Сергей Ауслендер .