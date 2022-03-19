Такого предприятия как "Азовсталь", к сожалению, уже нет, – Вадим Денисенко
Советник министра МВД заявил, что "Азовсталь" в Мариуполе полностью разбомбили оккупанты
"Россияне хотят не денацифицировать, а деиндустриализировать Украину. Их стратегия полное мародерство. Даже потом, ничего не захватив, они хотят просто созерцать, как мы долго и тяжело будем восстанавливать часть нашей экономики", – сказал он в эфире Espreso.TV.
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Также Денисенко добавил, что оккупанты продолжают концентрироваться на нескольких направлениях: "Прежде всего, им нужна Донетчина и Луганщина, также это направление Кривого Рога и будут пытаться что-то делать на Харьковщине. Также это столица".
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- Добавим, оккупанты заставляют жителей Мариуполя носить белые повязки, чтобы украинские защитники путали их с россиянами
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В Мариуполе ужасная гуманитарная ситуация. Люди остались без света, воды и еды, - житель Мариуполя
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