Такого нельзя прощать: Маркевич отреагировал на запрет украинским спортсменам фотографироваться с россиянами

Об этом Маркевич заявил в комментарии Meta-ratings.com.ua.

По его словам, спортсмены сами должны понимать, что общие фото с представителями страны-агрессора недопустимы.

"Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было нужды в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто враг. Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать", - убежден Маркевич.

Он добавил, что лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях самого высокого уровня.

Мирон Маркевич - бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра", "Карпат" и сборной Украины.

Напомним, 24 января министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам рекомендовали избегать совместных фото с россиянами во время Олимпиады-2022.

Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский поддержал запрет украинским олимпийцам делать общие фото с россиянами.

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