Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По состоянию на 1 июня официальное количество погибших детей составляет 243, а раненых — 446. Однако ювенальные прокуроры отмечают, что эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей по регионам Украины пострадало: в Донецкой области — 153, Киевской — 116, Харьковской — 111, Черниговской — 68, Луганской — 52, Херсонской — 52, Николаевской — 47, Запорожской — 29, Сумской — 17, Житомирской — 15. В Киеве пострадали 16 детей.

По данным ЮНИСЕФ, в Украине ежедневно погибают двое детей и четверо получают ранения — в основном в результате нападений с использованием взрывного оружия. Кроме того, три миллиона детей в Украине и более 2,2 миллиона детей в странах, принимающих беженцев, сейчас нуждаются в гуманитарной помощи. Почти двое из трех детей были перемещены в результате боевых действий.

"Почти 100 дней войны в Украине привели к разрушительным последствиям для детей в таких масштабах и темпах, каких не было со времен Второй мировой войны", - заявляют в ЮНИСЕФ.

ЮНИСЕФ также отмечает, что война вызвала острый кризис в сфере защиты детей. Дети, спасающиеся от насилия, подвергаются значительному риску разлучения с семьей, насилия, жестокого обращения, сексуальной эксплуатации и торговли людьми.

В то же время война и массовые перемещения уничтожают источники прибыли и экономические возможности, в результате чего многие семьи остаются без достаточного дохода для удовлетворения своих основных потребностей и не могут обеспечить надлежащую поддержку своим детям.

В мире отмечается День защиты детей, а в Украине уже пострадали не менее 689 детей.

Также известно, что оккупанты за время полномасштабной войны депортировали из Украины в РФ и ОРДЛО более 234 тыс. детей.

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