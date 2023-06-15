Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Такого мощного взрыва я еще не видел: депутат Дружковского горсовета о ракетных обстрелах Краматорска 14 июня
Эксклюзив

Такого мощного взрыва я еще не видел: депутат Дружковского горсовета о ракетных обстрелах Краматорска 14 июня

15 июня, 2023 четверг
15:13
Война с Россией

Николай Довбня, депутат Дружковского городского совета, отметил, что частный дом в Краматорске просто исчез в результате прямого попадания вражеской ракеты, вокруг разрушены более 20 зданий

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Вчера, 14 июня, был обстрелян город Краматорск. Я потом был в той точке, куда прилетела ракета, и скажу вам, что такого мощного взрыва я еще не видел. То, во что превратили россияне обычное жилье людей – это что-то невероятное, то есть прямое попадание в дом - и его просто не стало... Вокруг больше 20 домов полностью разрушены.Людей выкапывали из завалов, извлекали из погребов, спасали, как могли.Но, к сожалению, не удалось всех спасти, двое погибли, часть пострадавших находится сейчас в реанимации. Такая страшная трагедия произошла в городе Краматорск. Также под сильными обстрелами находится и соседняя Константиновка", - рассказал депутат Дружковского городского совета.

Николай Довбня добавил, что в Дружковке два дня назад российские войска также попали в частный сектор, никто не погиб, но дома разрушены. Враг наносит удары по обычным частным домам.

  • 14 июня россияне обстреляли ракетами Краматорск и Константиновку
  • Также в ночь на 14 июня силами украинского ПВО были уничтожены 3 крылатых ракеты "Калибр" и 9 "шахедов" врага. Противник обстрелял Донбасс 6 ракетами Х-22.
Украина
Россия
Краматорск
Донетчина
Константиновка
Читайте также:
путін та шойгу
14 июня, 2023 среда
Конфликт обостряется: Пригожин игнорирует приказы уже не только Шойгу, но и Путина, – политический эксперт Эйдман
14 июня, 2023 среда
Расследование подрыва "Северного потока": Швеция заявила о завершающей фазе
Олексій Голобуцький
Автор Алексей Голобуцкий
14 июня, 2023 среда
Путин провозгласил о переходе войны с Украиной в оборонную фазу
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.84
    Покупка 36.84
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 39.98
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
15 июня
16:13
Новости компаний
FAVBET и Министерство молодежи и спорта Украины подписали меморандум о поддержке добропорядочности в украинском спорте
16:08
OPINION
Бандеровская акула
15:59
Великобритания отправила Украине насосы, способные откачивать 1750 л воды в секунду
15:55
Обновлено
Силы обороны за неделю освободили 7 населенных пунктов на Запорожском направлении, а в районе Угледара на Донетчине продвинулись до 1 км
15:37
НАТО
США пытаются убедить другие страны поддержать вступление Украины в НАТО, – CNN
15:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:20
Одессит организовал группу мошенников, которая присваивала telegram-аккаунты украинцев и похищала деньги
15:15
ЕС может убрать из нового санкционного списка 5 китайских компаний, связанных с РФ, - Bloomberg
15:00
На западе снова небольшое похолодание, жарче всего в южной части: прогноз погоды на 16 июня от Натальи Диденко.
14:56
Европарламент согласовал присоединение Украины к Гаагской судебной конвенции
14:53
УПЛ: "Верес" назначил нового главного тренера
14:46
В Киеве на 12 станциях метро проведут тренинги по медицинской помощи
14:42
НАТО
Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО
14:40
Компании-подписанты Приницпов экономического восстановления Украины
Укрзализныця, Укрэнерго, Ferrexpo подписали совместное соглашение по восстановлению экономики
14:14
Помогал российским оккупантам обворовывать односельчан: к 10 годам за решеткой приговорили жителя Харьковщины
14:02
OPINION
"Военкоры" на карантине
13:53
В Дии запустили бета-тест закрытия статуса ФЛП без визитов в госучреждения
13:40
"Техника, которая спасает жизнь": в Минобороны показали пораженный "градом" Bradley и рассказали о состоянии экипажа
13:37
Россия назначила "выборы" на временно оккупированных территориях Украины
13:36
НАБУ объявило в розыск экс-нардепку Наталью Королевскую
13:27
В Генштабе рассказали, каким областям грозит перебазированный на Брянщину ракетный комплекс "Бал"
13:16
Обновлено
Россия начала показательное судилище над 22 азовцами, защищавшими Мариуполь. В ОП отреагировали
13:12
В Кирилловке оккупанты угрожают депортировать жителей, которые в течение недели не оформят паспорта РФ
12:56
Россияне обстреляли Зеленовку в Херсонской области: погибла женщина, еще одна ранена
12:07
электроэнергиия
Энергосистема Украины работает с резервом мощности, но ГЭС генерируют меньше, чем планировалось, – Минэнерго
12:07
OPINION
Почему Будапешт не может найти в Европе "естественных союзников"
12:07
Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на захваченную россиянами ЗАЭС
12:04
Обзор
НАТО рассматривает планы защиты своих территорий из-за войны войны, а от успехов контрнаступления зависит будущая поддержка Украины. Акценты мировых СМИ 15 июня
11:53
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
За полный запрет УПЦ МП выступают 66% украинцев, - опрос КМИС
11:48
Силы обороны Украины привлекли 3 из 12 подготовленных бригад в контрнаступлении, главная битва впереди, - Reuters
11:45
Президент Чехии объяснил, почему ни одна страна НАТО не будет вводить войска в Украину
11:26
ФСБ готовит фейки о российском гражданстве украинских чиновников и их семей, – СБУ
11:22
В Розовке в Запорожье оккупанты лечат только раненых военных РФ, местным запретили об этом рассказывать
11:08
Президент Чехии о последствиях подрыва Каховской ГЭС: Это усложнит все военные действия
10:59
Обновлено
Глава Пентагона встретился с министром обороны Украины перед "Рамштайном-13"
10:38
Сборная Украины перед матчами отбора Евро-2024 потеряла двух футболистов
10:29
Россияне за сутки атаковали 10 украинских регионов: погибли 3 человека, 7 ранены
10:24
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии: Мы бы никогда не были так близки к ЕС, если бы не борьба украинского народа
10:17
Инфографика
Курс валют на 15 июня: стоимость доллара, евро, злотого в обменниках
10:10
За время полномасштабной войны РФ повредила или разрушила в Украине более 1,5 тыс. медучреждений
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV