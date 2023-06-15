Такого мощного взрыва я еще не видел: депутат Дружковского горсовета о ракетных обстрелах Краматорска 14 июня
Николай Довбня, депутат Дружковского городского совета, отметил, что частный дом в Краматорске просто исчез в результате прямого попадания вражеской ракеты, вокруг разрушены более 20 зданий
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Вчера, 14 июня, был обстрелян город Краматорск. Я потом был в той точке, куда прилетела ракета, и скажу вам, что такого мощного взрыва я еще не видел. То, во что превратили россияне обычное жилье людей – это что-то невероятное, то есть прямое попадание в дом - и его просто не стало... Вокруг больше 20 домов полностью разрушены.Людей выкапывали из завалов, извлекали из погребов, спасали, как могли.Но, к сожалению, не удалось всех спасти, двое погибли, часть пострадавших находится сейчас в реанимации. Такая страшная трагедия произошла в городе Краматорск. Также под сильными обстрелами находится и соседняя Константиновка", - рассказал депутат Дружковского городского совета.
Николай Довбня добавил, что в Дружковке два дня назад российские войска также попали в частный сектор, никто не погиб, но дома разрушены. Враг наносит удары по обычным частным домам.
- 14 июня россияне обстреляли ракетами Краматорск и Константиновку
- Также в ночь на 14 июня силами украинского ПВО были уничтожены 3 крылатых ракеты "Калибр" и 9 "шахедов" врага. Противник обстрелял Донбасс 6 ракетами Х-22.
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