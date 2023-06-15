Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Вчера, 14 июня, был обстрелян город Краматорск. Я потом был в той точке, куда прилетела ракета, и скажу вам, что такого мощного взрыва я еще не видел. То, во что превратили россияне обычное жилье людей – это что-то невероятное, то есть прямое попадание в дом - и его просто не стало... Вокруг больше 20 домов полностью разрушены.Людей выкапывали из завалов, извлекали из погребов, спасали, как могли.Но, к сожалению, не удалось всех спасти, двое погибли, часть пострадавших находится сейчас в реанимации. Такая страшная трагедия произошла в городе Краматорск. Также под сильными обстрелами находится и соседняя Константиновка", - рассказал депутат Дружковского городского совета.

Николай Довбня добавил, что в Дружковке два дня назад российские войска также попали в частный сектор, никто не погиб, но дома разрушены. Враг наносит удары по обычным частным домам.