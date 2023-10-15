"Такого ментального поражения, как на Харьковщине, у РФ не было нигде", - Буданов

Об этом Буданов рассказал в интервью Дмитрию Комарову для документального проекта "Год. Харьковщина".

"Для установления контроля над городами и населенными пунктами входила росгвардия. Это стандартная тактика для россиян, они на всех направлениях так заходили: подразделения вооруженных сил и сразу за ними или вместе с ними подразделения росгвардии", - сказал глава разведки.

Буданов подчеркнул, что непременным компонентом присутствия противника была пропаганда, нацеленная на подмену реальности: "Подмена реальности, как правило, повсюду начинается с искусственного изменения истории".

По словам разведчика, быстрый и неожиданный прорыв украинских войск на Харьковщине в прошлом году, позволивший очистить от врага почти всю территорию области, удивил даже самых безумных и бессмысленных агитаторов Кремля.

"Они (оккупанты, – ред.) не были к этому готовы абсолютно. Если вспомнить медийную активность, даже такие откровенные пропагандисты, как Симоньян, Соловьев, тогда замолчали и понемногу говорили – что же это происходит, мы теряем, нас выбивают. Они были растеряны. Вопрос в обществе встал - а как это может быть, чтобы Россию выбили? Такого ментального поражения, как на Харьковщине, у них не было нигде. Я вам гарантирую, что в российской истории эту страницу даже не упомянут", - отметил начальник ГУР МО Украины.