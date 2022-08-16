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Такого массированного удара по Харькову уже не было давно. Терехов рассказал об обстреле большинства районов города

16 августа, 2022 вторник
05:35
война с Россией

Российские оккупанты ночью на 16 авгста ударили ракетами по Харькову – прилетело в 5 из 9 районов города

Об этом сообщает telegram мэра Игоря Терехова.

Уточняется, что обстреляны были пять из девяти районов Харькова. По словам Терехова, такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.

"Ночью в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы", - говорится в сообщении.

О пострадавших информации в настоящее время нет.

"В некоторых случаях имеем разрушение инфраструктурных и других объектов дорог", - сообщил мэр.

Обстрел Харькова начался около полуночи. Тогда, по словам Терехова, из артиллерии был обстрелян Киевский район города.

  • Также ночью с 15 на 16 августа по меньшей мере оккупанты дважды били по Запорожью.

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Харьков
Харковщина
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