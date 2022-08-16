Об этом сообщает telegram мэра Игоря Терехова.

Уточняется, что обстреляны были пять из девяти районов Харькова. По словам Терехова, такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.

"Ночью в 02:15 обстреляны сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы", - говорится в сообщении.

О пострадавших информации в настоящее время нет.

"В некоторых случаях имеем разрушение инфраструктурных и других объектов дорог", - сообщил мэр.

Обстрел Харькова начался около полуночи. Тогда, по словам Терехова, из артиллерии был обстрелян Киевский район города.

Также ночью с 15 на 16 августа по меньшей мере оккупанты дважды били по Запорожью.

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