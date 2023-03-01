"Такого количества ракетоносителей давно не фиксировали": Гуменюк предупредила о высокой угрозе ракетных обстрелов Украины
РФ вывела в Черное море пять ракетоносителей с около 32 ракетами на борту, такого количества давно не фиксировали, поэтому угроза ракетных обстрелов Украины высока
Об этом в эфире телемарафона 1 марта сказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"В открытом море 15 вражеских кораблей, среди которых остаются пять ракетоносителей со снаряжением до 32 ракет. И среди этих носителей есть и подводные. Пуски ракет именно из них обнаруживать достаточно сложно для сил противовоздушной обороны. Поэтому и угроза считается очень высокой", – сообщила она.
По словам Гуменюк, шторм в 3-4 балла, который сейчас фиксируют в Черном море, не помешает пуску ракет.
Также пресс-секретарь ОК "Юг" отметила активность вражеской авиации, что может свидетельствовать о подготовке ударов.
"Такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось в Черном море, они не выводили сразу так много. Сейчас мы наблюдаем, что есть и активность вражеской авиации и, учитывая, что враг выискивает новую тактику применения ракетных ударов, возможно, это не обязательно массируется возможно точечные удары, возможно, несколькими волнами, но такая готовность, безусловно, свидетельствует о высокой угрозе, и надо быть очень бдительными", - сказала Гуменюк.
Также она призвала граждан не уведомлять в сети о работе украинского ПВО в случае обстрела, чтобы не помогать врагу.
- На 28 февраля в Черном море находились 17 российских кораблей, среди которых 5 ракетоносителей.
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