Такого количества провайдеров, как у нас, нет ни в одной стране мира, - Данилов о блокировании санкционных ресурсов

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал на брифинге у Офиса президента по итогам совещания Совбеза, сообщает Укринформ .

"Мы этим вопросом не занимаемся. У нас много есть СМИ, которые уже не первый год находятся под санкциями, но инструмента нормативно-правового, каким образом к ним должны быть применены эти санкции, не выработано. Аппарат СНБО занимается этим вопросом. Генерал Демедюк возглавляет эту группу, и каким образом технологически и технически делать эти процессы. Это не о свободе слова, нео каких-то ограничениях, это именно те (санкции - ред.), которые уже введены, каким образом это провайдер должен отработать ", - пояснил Данилов.

Он отметил, что речь идет о достаточно большом списке СМИ, начиная от телеканалов NewsOne, ZIK и заканчивая вКонтакте, Одноклассники.

"Мы сейчас разрабатываем методологию, каким именно образом все это должно происходить, для всех провайдеров, так как в нашей стране их очень много. Я должен сказать, что такого количества провайдеров, как в нашей стране, нет ни в одной стране мира. У нас их очень-очень много, и для того, чтобы они понимали, что им надо делать, чтобы потом не попасть в неприятности, они действия должны отрабатывать ", - подчеркнул глава Совбеза.

Отвечая на вопрос о возможном блокировании Facebook или Telegram из-за большого количества негативного контента, секретарь СНБО заявил, что это полная чушь: "Как в Украине заблокировать Facebook? Это невозможно ".

В то же время он согласился, что в упомянутых соцсетях есть определенное количество людей, которые "занимаются политической деятельностью и грязью", но процент их несущественный.



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