Такого еще не было. В Украине за сутки – 37 тыс. новых зараженных COVID-19
За сутки 28 января в Украине зафиксирован 37 351 новый, подтвержденный лабораторно, случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей - 5341, медработников - 806)
Заявленный сегодня, 29 января 2022 года, Министерством здравоохранения показатель в 37 тыс. зараженных является абсолютным антирекордом с начала пандемии коронавируса в Украине. Во время предыдущей вспышки заболеваемости - осенью 2021 года было не менее 27 тыс. заражений в течение суток, информирует Еспресо.TV.
Читайте также: Невакцинированные люди в возрасте 50-64 лет попадают в больницу в 46 раз чаще от штамма "Омикрон", чем трижды привитые, - ученые
Кроме того, за прошедшие сутки:
госпитализировано - 3340 человек,
летальных исходов - 149,
выздоровели - 7163 человека.
- Напомним, в феврале медиками ожидается до 60 тыс. новых зараженных COVID-19 в течение суток.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.56
Покупка 28.56Продажа 28.9
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.27
- Актуальное
- Важное