Такого еще не было. В Украине за сутки – 37 тыс. новых зараженных COVID-19

Заявленный сегодня, 29 января 2022 года, Министерством здравоохранения показатель в 37 тыс. зараженных является абсолютным антирекордом с начала пандемии коронавируса в Украине. Во время предыдущей вспышки заболеваемости - осенью 2021 года было не менее 27 тыс. заражений в течение суток, информирует Еспресо.TV.



Читайте также: Невакцинированные люди в возрасте 50-64 лет попадают в больницу в 46 раз чаще от штамма "Омикрон", чем трижды привитые, - ученые



Кроме того, за прошедшие сутки:



госпитализировано - 3340 человек,



летальных исходов - 149,



выздоровели - 7163 человека.

Напомним, в феврале медиками ожидается до 60 тыс. новых зараженных COVID-19 в течение суток.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb