"Такое случается в зоне боевых действий": в Британии сообщили, что Украина потеряла танк Challenger 2

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шеппс в эфире Sky News .

По его словам, танк был поражен из артиллерии российских окупантов, но экипаж в составе шести военных спасся.

"Я могу подтвердить, что информация корректна и, возможно, это первая потеря, насколько нам известно. Материальные потери — то, что может случаться в зоне боевых действий", — заявил Шеппс.

Он уточнил, что Лондон не будет посылать Киеву новый Challenger 2 на замену потерянному.

Ранее в сети появилось видео, на котором показан якобы уничтоженный танк Challenger 2.