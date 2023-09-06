"Такое случается в зоне боевых действий": в Британии сообщили, что Украина потеряла танк Challenger 2
Украина потеряла на поле боя первый из 14 танков Challenger 2, которые передала Великобритания в мае. Он был уничтожен российской артиллерией
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шеппс в эфире Sky News .
По его словам, танк был поражен из артиллерии российских окупантов, но экипаж в составе шести военных спасся.
"Я могу подтвердить, что информация корректна и, возможно, это первая потеря, насколько нам известно. Материальные потери — то, что может случаться в зоне боевых действий", — заявил Шеппс.
Он уточнил, что Лондон не будет посылать Киеву новый Challenger 2 на замену потерянному.
Ранее в сети появилось видео, на котором показан якобы уничтоженный танк Challenger 2.
- О предоставлении эскадрона танков Challenger 2 Великобритания объявила в январе, а уже в мае все прибыли в Украину.
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