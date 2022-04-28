"Такое решение – это дополнительные штрафы, ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт оборонных товаров", – Ермак о вероятном признании РФ государством-спонсором терроризма
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что признание России государством - спонсором терроризма, о вероятности которого сообщили в Белом доме, еще больше ослабит ее, ведь приведет к дополнительным штрафам и ограничениям
Об этом Ермак написал на своей facebook-странице .
"Мы приближаемся к нашей цели. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Белом доме рассматривают возможность внесения РФ в список стран - спонсоров терроризма. Такое решение – это дополнительные штрафы, ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт оборонных товаров, что еще больше ослабит РФ", – отметил Ермак.
Он добавил, что в санкционном Плане группы Макфола - Ермака предусмотрено внесение России в список стран - спонсоров терроризма, а во время разговоров с союзниками команда экспертов всегда отмечала важность такого шага для Украины.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил , что в Белом доме рассматривают возможность внесения РФ в список стран - спонсоров терроризма.
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