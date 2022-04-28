"Такое решение – это дополнительные штрафы, ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт оборонных товаров", – Ермак о вероятном признании РФ государством-спонсором терроризма

Об этом Ермак написал на своей facebook-странице .

"Мы приближаемся к нашей цели. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Белом доме рассматривают возможность внесения РФ в список стран - спонсоров терроризма. Такое решение – это дополнительные штрафы, ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт оборонных товаров, что еще больше ослабит РФ", – отметил Ермак.

Он добавил, что в санкционном Плане группы Макфола - Ермака предусмотрено внесение России в список стран - спонсоров терроризма, а во время разговоров с союзниками команда экспертов всегда отмечала важность такого шага для Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил , что в Белом доме рассматривают возможность внесения РФ в список стран - спонсоров терроризма.

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