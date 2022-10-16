Такое ощущение, будто враг смирился, что Бахмут он не возьмет, поскольку россияне начали уничтожать город - боец ТрО Фирсов
Российские оккупанты начали уничтожать мосты и важные инфраструктурные объекты в Бахмуте
Об этом в эфире Еспресо рассказал боец ТрО Егор Фирсов.
"Такое ощущение, будто враг смирился, что Бахмут он не возьмет, потому что они начинают лупить по гражданской инфраструктуре: по мостам, зданиям и т.д. То есть создается такое впечатление, что они смирились с тем, что город они не возьмут, потому ни мосты, ни дороги, ни помещения им не нужны, они продолжают лупить так, как они лупят везде по городам Украины", - сказал он.
- За 12 октября подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка .
- 14 октября британская разведка сообщала, что российская армия продолжает наступление в Бахмутском районе Донецкой области.
- Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск, отметил, что наиболее горячей точкой является населенный пункт к югу от Бахмута Ивангород.
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