Об этом в эфире Еспресо рассказал боец ТрО Егор Фирсов.

"Такое ощущение, будто враг смирился, что Бахмут он не возьмет, потому что они начинают лупить по гражданской инфраструктуре: по мостам, зданиям и т.д. То есть создается такое впечатление, что они смирились с тем, что город они не возьмут, потому ни мосты, ни дороги, ни помещения им не нужны, они продолжают лупить так, как они лупят везде по городам Украины", - сказал он.

За 12 октября подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка .

14 октября британская разведка сообщала, что российская армия продолжает наступление в Бахмутском районе Донецкой области.

Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск, отметил, что наиболее горячей точкой является населенный пункт к югу от Бахмута Ивангород.