Таким лидерам ближе путинская Россия, чем ЕС, - Туск раскритиковал соглашение Качиньского с евроскептиками
Экс-премьер Польши и экс-глава Совета ЕС Дональд Туск обвинил власти страны в выстраивании внешней политики в направлении, выгодном президенту России Владимиру Путину
Об этом сообщает DW.
"Новые друзья" главы правящей консервативной партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского "похожи в одном - им ближе путинская Россия, чем Европейский Союз", - заявил Туск.
Последствия такой линии Варшавы могут быть "гораздо опаснее, чем мы можем себе представить", предостерег Туск.
Правящая в Польше партия несколькими днями ранее подписала с "евроскептиками" - французской правой политической силой "Национальное объединение", венгерскими правыми из партии "Фидес" премьера Виктора Орбана и итальянской "Лигой" - декларацию с призывом к "большему суверенитету" стран-членов ЕС.
По мнению бывшего главы польского правительства, этот документ является еще одним шагом на пути к "полной изоляции" Польши. Единственным человеком, который после действий партии Качиньского "откроет еще одну бутылку шампанского", является российский президент, подчеркнул Туск.
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