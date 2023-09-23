"Таких целей у нас много, сюрпризы будут еще": в ОК "Юг" прокомментировали удар по штабу Черноморского флота РФ

Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Таких целей у нас там много. И раскрывать все детали еще рано. Сюрпризы будут для них еще и еще. И они не имеют против них противодействия", - сказала она.

Гуменюк отметила, что сейчас ВСУ продолжают боевую работу по "законным военным целям" и работают только там, где это проверено, точно, достоверно.

"То есть хлопок будет цвести, сезон продолжается. То, что можно будет знать, мы обязательно будем раскрывать. В то же время враг пытается создать синдром "ответки" и давить на прифронтовые территории, совершая обстрелы. Но мы будем продолжать боевую работу и будем пытаться защищать тех, на кого враг давит", - подчеркнула начальница прессцентра Сил обороны Юга.

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Кроме того, она объяснила, почему поражение штаба Черноморского флота РФ имеет большое значение в войне. По ее словам, попадание в пункт управления – это всегда результат.

Штаб – это мозговой центр, концентрация руководящего состава, сбор идей и замыслов. Попадание в такой объект – это всегда мощный не только огневой результат, но и морально-психологический. Посккольку поражение пунктов управления – это всегда внесение дополнительного сумбура в управление войсками. В этом случае также управление войсками однозначно понесло потери, понесло нарушения, то есть отлаженной системы нет. Время на ее восстановление – это время нам, чтобы реализовывать свои идеи", – подчеркнула Гуменюк.

Что известно об ударе по Черноморскому флоту РФ в Севастополе

В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, украинские военные атаковали штаб Черноморского флота РФ. Он добавил, что возле Луначарского театра упал обломок ракеты.

В российском пропагандистском агентстве ТАСС сообщили, что обломки после удара по штабу Черноморского флота РФ разбросаны на сотни метров. К месту происшествия следует большое количество скорых.

В то же время, так называемый губернатор Севастополя сообщил, что гражданская инфраструктура вблизи штаба якобы не пострадала. Мол, не было зафиксировано даже выбитых окон. На месте инцидента ликвидируют пожар.

В минобороны РФ заявили, что ПВО якобы сбило пять ракет и сообщили об одном погибшем военном.

В то же время позже прессслужба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердила поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.

Впоследствии глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них – российские генералы.

В комментарии Буданов отказался называть, какой ракетой был поражен неприятельский объект. Sky News со ссылкой на источники в Воздушных силах Украины написало, что во время атаки на штаб ЧФ РФ были использованы ракеты Storm Shadow, которые Украине предоставила Великобритания.

Впоследствии выяснилось, что штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе был поражен в результате успешной работы Сил специальных операций ВСУ. Ракета попала туда во время совещания руководства и повлекла смерть и ранение десятков оккупантов.