"Таких сумасшедших не встречал": Данилко рассказал, почему не поедет выступать на фронт
Популярный артист Андрей Данилко - Верка Сердючка - рассказал, почему не поедет выступать перед военными
Об этом Андрей Данилко сообщил в интервью Екатерине Гордеевой.
На вопрос журналистки, была ли у него мысль поехать на фронт выступить перед военными в образе Верки Сердючки, он ответил "нет". На уточнение, были ли предложения, он заметил: "До такой степени сумасшедших не встречал".
Артист объяснил, что считает выступления перед военными именно в образе Верки Сердючки неуместными.
"Все понимают, что это образ, клоунада, гротеск. Мне неудобно выступать было даже на концерте в метро только потому, что я не понимал, как мне это для себя оправдать", - поделился артист.
В середине июня Андрей Данилко вместе с творческой командой выступил в киевском метро в рамках благотворительного концерта грузинской певицы Нино Катамадзе. Свое выступление артисты провели не только в привычных костюмах, но и в военной форме.
"Идет война, люди, которые там, которые видели смерть и бомбардировки, они психологически травмированы. Я это понимал. Почему я и переоделся и придумал этот ход. И меня он немного успокоил. Сердючка переоделась и спустилась в метро, поскольку сирены и концерт нельзя проводить в зале, – рассказал Данилко.
Он объяснил, что у такого действия был символизм.
"Когда после исполнения песни "Раша, гудбай" мы эти камуфляжные костюмы сняли, мы сняли это время. Давайте вспомним те годы, когда вы были маленькими, а ваши родители, выпив, плясали под Сердючку", - добавил артист.
С начала полномасштабной войны в Украине Андрей Данилко постоянно находится в Киеве, в своей квартире на Крещатике.
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