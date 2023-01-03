"Таких результатов не достигали еще никогда": в Воздушных силах заявили об уничтожении 100% иранских дронов за двое суток
В период новогодних праздников силы ПВО за двое суток уничтожили над Украиной 100% вражеских дронов, а именно 84 штуки. Всего с сентября они ликвидированы почти пол тысячи
Об этом в эфире телемарафона 3 января сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Дроны сбиваем. Как видите, за двое суток – это новогодняя ночь и после новогодней ночи – сбито 84 дрона. 100% было сбито Противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали еще никогда. Дроны уже близятся к цифре пол тысячи с 11 сентября. Это пол тысячи только сбитых дронов. Чуть меньше и крылатых ракет. Я считаю атаки по критической инфраструктуре Украины с 11 сентября", - сказал он.
По его словам, если Россия и получила новую партию иранских дронов, то, по меньшей мере, половину она уже использовала.
- В Иране упорно отрицают поставки России дронов-камикадзе, которые она использует против Украины.
- Ранее в Воздушных силах отмечали, что готовятся к возможным атакам РФ, однако не знают, когда именно оккупанты могут осуществить очередной ракетный обстрел.
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