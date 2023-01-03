Об этом в эфире телемарафона 3 января сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Дроны сбиваем. Как видите, за двое суток – это новогодняя ночь и после новогодней ночи – сбито 84 дрона. 100% было сбито Противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали еще никогда. Дроны уже близятся к цифре пол тысячи с 11 сентября. Это пол тысячи только сбитых дронов. Чуть меньше и крылатых ракет. Я считаю атаки по критической инфраструктуре Украины с 11 сентября", - сказал он.

По его словам, если Россия и получила новую партию иранских дронов, то, по меньшей мере, половину она уже использовала.

В Иране упорно отрицают поставки России дронов-камикадзе, которые она использует против Украины.

Ранее в Воздушных силах отмечали, что готовятся к возможным атакам РФ, однако не знают, когда именно оккупанты могут осуществить очередной ракетный обстрел.

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