Таких операций никогда в истории человечества не было: Белецкий рассказал подробности прорыва вертолетов к защитникам Мариуполя
Первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий назвал уникальной операцию по снабжению защитников Мариуполя при помощи вертолетов
Об этом Белецкий рассказал в интервью Украинской правде .
По его словам, было предпринято более пяти попыток переброски провизии и боеприпасов в Мариуполь и все они, кроме двух последних, были успешными.
"Сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках нужно в первую очередь выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков. Ни в каких "падениях черного ястреба" никогда американцы не позволяли себе входить на больше чем сотню километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было", - сказал Белецкий.
Он добавил, что спецоперация по снабжению защитников Мариуполя продовольствием, лекарствами и патронами была спланирована и проводилась Главным управлением разведки Минобороны.
- 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на отсутствие воздушного коридора в Мариуполь, украинские летчики вертолетами доставляли защитникам заблокированной Азовстали лекарства, продукты, воду и оружие.
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