Об этом Белецкий рассказал в интервью Украинской правде .

По его словам, было предпринято более пяти попыток переброски провизии и боеприпасов в Мариуполь и все они, кроме двух последних, были успешными.

"Сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках нужно в первую очередь выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков. Ни в каких "падениях черного ястреба" никогда американцы не позволяли себе входить на больше чем сотню километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было", - сказал Белецкий.

Он добавил, что спецоперация по снабжению защитников Мариуполя продовольствием, лекарствами и патронами была спланирована и проводилась Главным управлением разведки Минобороны.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на отсутствие воздушного коридора в Мариуполь, украинские летчики вертолетами доставляли защитникам заблокированной Азовстали лекарства, продукты, воду и оружие.

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