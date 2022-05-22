English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Таких операций никогда в истории человечества не было: Белецкий рассказал подробности прорыва вертолетов к защитникам Мариуполя

Таких операций никогда в истории человечества не было: Белецкий рассказал подробности прорыва вертолетов к защитникам Мариуполя

22 мая, 2022 воскресенье
11:13
война с Россией

Первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий назвал уникальной операцию по снабжению защитников Мариуполя при помощи вертолетов

Об этом Белецкий рассказал в интервью Украинской правде .

По его словам, было предпринято более пяти попыток переброски провизии и боеприпасов в Мариуполь и все они, кроме двух последних, были успешными.

"Сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, он понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты. В этих попытках нужно в первую очередь выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков. Ни в каких "падениях черного ястреба" никогда американцы не позволяли себе входить на больше чем сотню километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе. Таких операций никогда в истории человечества не было", - сказал Белецкий.

Он добавил, что спецоперация по снабжению защитников Мариуполя продовольствием, лекарствами и патронами была спланирована и проводилась Главным управлением разведки Минобороны.

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на отсутствие воздушного коридора в Мариуполь, украинские летчики вертолетами доставляли защитникам заблокированной Азовстали лекарства, продукты, воду и оружие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мариуполь
Азов
вертолеты
полк Азов
Азовсталь
Читайте также:
окупант
21 мая, 2022 суббота
Враг готовится к большому контрнаступлению Украины на Южном направлении, - ISW
знищені "вагнерівці"
21 мая, 2022 суббота
На Востоке страны враг меняет тактику и делает ставку на "вагнеровцев", - военный эксперт
Петер Сійярто
21 мая, 2022 суббота
Венгрия предложила альтернативу эмбарго ЕС на российскую нефть
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.24
  • EUR
    Покупка 32.93
    Продажа 33.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
22 мая
12:40
Украина способна сама деблокировать Черное море в случае получения MLRS, - Подоляк
12:38
Эксклюзив
Говорить, что через 2-3 месяца мы начнем контрнаступление, пока рано, но время работает на врага, - Сергей Згурец
12:32
В Офисе президента рассказали, какого оружия не хватает Украине
12:16
В Энергодаре партизаны подорвали российского "мэра", члена ОПЗЖ Шевчика
12:04
Оккупанты обстреляли 12 городов и поселков Донетчины: погибли 6 человек, еще 10 пострадали
12:00
Сергей Ребров
Экс-тренер "Динамо" Ребров вспомнил, как получил подарок от Путина
11:59
Эксклюзив
Россия не может взять Авдеевское направление. На "нуле" лежат десятки тел рашистов, которых не собирает командование, - военный медик Фирсов
11:56
Эксклюзив
Сергей Згурец
Ракеты MLRS позволят России наносить большие убытки, - военный эксперт Згурец
11:42
Порошенко призвал Турцию задействовать ВМС для разблокирования украинских портов: 300 миллионам жителей Земли грозит голод
11:39
Включение в санкционный список покойного сенатора Маккейна – это не просто ляп, а российская шизофрения, - Климкин
11:38
В Луганской области с 23 мая послабили комендантский час
11:21
В Энергодаре ведут переговоры об освобождении из плена начальника пожарно-спасательного отряда Трояна, горожан просят не протестовать
11:06
Около 29 050 оккупантов, 1285 танков, 170 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
11:05
"Еще одно ранение, и как раз хватит". Оккупант о выплатах РФ за ранение – не хватит даже на квартиру
10:51
На Запорожье россияне повредили газопровод и устроили четыре пожара
10:37
После российских обстрелов в Харьковской области 11 мирных жителей получили ранения
10:37
Британская разведка оценила эффективность новейших БМПТ "Терминатор", которые РФ использует на Донбассе
10:25
Украинские военные показали видео уничтожения российского миномета "Тюльпан" в Луганской области
10:12
В Николаевской области в результате обстрелов РФ загорелись дома
09:56
В ближайшие дни РФ бросит все силы на окружение и захват Северодонецка, - ISW
09:37
Литва прекращает импорт газа, нефти и электричества РФ
09:35
Ким Чен Ын
В КНДР отреагировали на предложение США о помощи в борьбе с COVID-19, - Reuters
09:19
В Украине более 662 детей пострадали от полномасштабного вторжения РФ
08:58
Россияне пытались ворваться в Северодонецк с четырех направлений, но были отброшены на прежние позиции
08:38
На Запорожье вражеские ракеты попали в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие
08:35
Эрдоган назвал Столтенбергу условия, при которых Турция разблокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО
08:22
Российские морпехи испытывают нехватку личного состава, - глава Одесской ОВА
07:51
Вблизи Бучи обнаружили снова тела убитых оккупантами местных жителей
07:31
уничтоженая техника окупантов
На Донетчине и Луганщине отбиты девять атак российских оккупантов, враг понес убытки в технике, - Генштаб ВСУ
06:56
Бойцы 59-й мотопехотной бригады показали уничтожение российской БМП
06:37
Из-за боевых действий в Украине без света остаются 675 населенных пунктов
05:47
На войне погиб воспитанник львовских "Карпат"
05:12
В Донецкой области РФ убила еще 7 мирных жителей
04:42
Инфографика
Укрзализныця
Укрзализныця назначила на 22 мая один дополнительный эвакуационный поезд
04:34
Тимощук привык жить роскошно, а если скажет о войне, то нужно будет сразу уезжать из России, - Ребров
03:47
Анджей Дуда
Президент Польши Дуда находится в Украине, выступит перед Радой
03:33
В Черном море маневрируют 6 российских кораблей и 2 носителя ракет, - ОК "Юг"
02:41
На Юге россияне требуют $1000 от украинцев, которые хотят эвакуироваться с оккупированной территории
02:23
Трансферная сага завершена: Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ
02:13
ТОС-1А "Солнцепек"
Украинская авиация 21 мая уничтожила по меньшей мере 12 единиц военной техники, среди них два "Солнцепека"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV