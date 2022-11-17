Об этом он сказал в эфире телемарафона в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Есть разница даже по сравнению с территориями Харьковской и Киевской областей... Таких масштабов я еще не видел, а я посещал лично все застенки в разных областях Украины. Масштаб просто ужасен", - сказал Лубинец.

По его словам, российские захватчики пытали украинцев электротоком, ломали им кости, избивали металлическими трубами, снимая процесс на видео, а затем убивали.

Лубинец убежден, что в каждом крупном населенном пункте Украины после деоккупации будут найдены пыточные, "поскольку это система, которую построила Российская Федерация". По его словам, где есть фильтрационные лагеря, там непременно есть и пыточные.

Омбудсмен также рассказал, что в Херсоне найдено одно место массового захоронения, где правоохранительные органы осуществляют процессуальные действия. Лубинец отметил, что после того как военные преступления представителей российской армии будут зафиксированы, доступ к захоронению получат и журналисты.

В Херсоне нашли пыточную, где оккупанты издевались над украинскими гражданами.

По данным Нацполиции, на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей обнаружены тела 991 гражданского лица.

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