"Таких масштабов я еще не видел": украинский омбудсмен об увиденном в херсонских застенках
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец шокирован увиденным в херсонских пыточных, где российские военные издевались над украинцами
Об этом он сказал в эфире телемарафона в четверг, передает Интерфакс-Украина.
"Есть разница даже по сравнению с территориями Харьковской и Киевской областей... Таких масштабов я еще не видел, а я посещал лично все застенки в разных областях Украины. Масштаб просто ужасен", - сказал Лубинец.
По его словам, российские захватчики пытали украинцев электротоком, ломали им кости, избивали металлическими трубами, снимая процесс на видео, а затем убивали.
Лубинец убежден, что в каждом крупном населенном пункте Украины после деоккупации будут найдены пыточные, "поскольку это система, которую построила Российская Федерация". По его словам, где есть фильтрационные лагеря, там непременно есть и пыточные.
Омбудсмен также рассказал, что в Херсоне найдено одно место массового захоронения, где правоохранительные органы осуществляют процессуальные действия. Лубинец отметил, что после того как военные преступления представителей российской армии будут зафиксированы, доступ к захоронению получат и журналисты.
- В Херсоне нашли пыточную, где оккупанты издевались над украинскими гражданами.
- По данным Нацполиции, на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей обнаружены тела 991 гражданского лица.
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